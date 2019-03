ASV Pārtikas un zāļu administrācija oficiālā paziņojumā gan brīdina, ka šīs metodes iedarbību neapstiprina nekādi zinātniski pētījumi. Turklāt asins, šajā gadījumā plazmas, pārliešana, īpaši lielā apjomā tomēr radot risku.

Līdz pat 12 000 dolāru

Katra injekcija maksā no 8000 līdz 12 000 dolāru (7053 līdz 10 580 eiro), un to piedāvā klīnikas vairākos štatos. Plazmu – asins šķidro daļu – iegūst no gados jauniem donoriem, sastāvā ir 93% ūdens, bet pārējais ir olbaltumvielas, barības vielas, vitamīni, hormoni un citas organismam vajadzīgas vielas. Plazmas pārliešanu medicīnā lieto plaši, piemēram, dažu aknu slimību gadījumos, kad pacientiem asinīs trūkst pašu saražotu olbaltumvielu. Tomēr mūžīgu jaunību šādi gūt nevar, un Pārtikas un zāļu administrācija šos piedāvājumus raksturo kā negodprātīgu biznesu.

Bizness apturēts

Konkrētas firmas paziņojumā nav nosauktas, taču administrācija pieļauj iespēju vērsties ar prasībām pārtraukt “ļaunprātīgi izmantot pacientu uzticību un pakļaut viņu veselību riskam”. Viens no šādiem uzņēmumiem ir Ambrosia – sengrieķu mitoloģijā par ambroziju sauca Olimpa dievu ēdienu, kas padarīja viņus nemirstīgus. Patlaban, negaidot tālākas problēmas, firma ir pārtraukusi sniegt savus pakalpojumus.

Ambrosia kā jaunuzņēmumu 2016. gadā Kalifornijā nodibināja Stenforda medicīnas skolas absolvents Džesijs Karmazins. Ideja viņam iešāvusies prātā studiju laikā, vērojot daudzas asins pārliešanas – ja donori bijuši daudz jaunāki, pacienti esot jutušies labāk un atveseļojušies ātrāk. Ambrosia izmanto 16 līdz 25 gadus vecu donoru asins plazmu.

Pierādījumu nav

Firma ir veikusi klīnisko pētījumu, tomēr tā mērogs nav bijis pietiekams – tikai 200 brīvprātīgo no sākotnēji plānotajiem sešiem simtiem. Iespējams, dalībniekus atbaidīja prasība par procedūru maksāt pilnu cenu no savas kabatas. Pētījuma rezultāti joprojām nav publicēti, toties bizness bija izvērsts jau piecās pilsētās, raksta "Business Insider".

“Vienkārši nav nekādu klīnisko pierādījumu. Tā ka faktiski tā ir cilvēku uzticības ļaunprātīga izmantošana,” žurnālā "Science" izteicies Stenforda universitātes profesors Tonijs Vaiss-Korijs, kurš plazmas pārliešanas metodi pētījis ar pelēm.