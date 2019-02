Kā novērst ādas sausumu, kura dēļ āda izskatās vecāka, nekā ir

“Sausa āda ir nozīmīga problēma ziemas mēnešos, un to veicina gan laikapstākļi – auksts, mitrs, vējains laiks –, gan centrālā apkure – sauss gaiss iekštelpās. Turklāt gada aukstajā sezonā āda saņem ievērojami mazāk barības vielu nekā citos gadalaikos. Lai saglabātu ādas veselību, par to jārūpējas kompleksi – gan iekšķīgi, gan ārīgi – tikai ar vienu no ādas mitrināšanas veidiem nebūs pietiekami,” skaidro farmaceite.

Padomi iekšķīgai ādas mitrināšanai

#1 Ūdens pietiekamā daudzumā

Ziemā lielākā dienas daļa nereti tiek pavadīta iekštelpās, kur apkures dēļ ir silts un sauss gaiss, kas veicina ūdens iztvaikošanos no ādas virsmas. Ķermeņa šūnu sastāvā ir 65 % ūdens, līdz ar to, jo vairāk ūdens tiek zaudēts, jo vairāk tas ir jāuzņem.

Lai āda saņemtu pietiekamu mitruma devu, dienas laikā noteikti jāizdzer vismaz 1.5 litri ūdens. Turklāt svarīgi ievērot pareizu ūdens uzņemšanu, vislabāk to dzert ārpus ēšanas laika – 15–30 minūtes pirms vai stundu pēc ēšanas. Ūdens jāuzņem, dzerot to maziem malkiem, lai šķidrums netraucētu vielu apmaiņai un labāk uzsūktos.

#2 Vērtīga pārtika

Ādas veselības uzlabošanai ieteicams uzturā lietot linolēnskābi saturošus produktus, piemēram, linsēklu vai rapšu eļļu, jūras produktus. Tāpat ēdienkartē vēlams iekļaut daudz augļu un dārzeņu, piemēram, tomātus, citrusaugļus, burkānus – tajos esošās šķiedrvielas padarīs ādu tvirtāku, svaigāku, kā arī baros to ar vitamīniem un minerālvielām.

Lai āda būtu vesela un starojoša, nevajadzētu aizrauties ar dažādiem našķiem, rafinētiem ogļhidrātiem, piemēram, ātrajām uzkodām, miltu izstrādājumiem, cukuru un piesātinātajām taukskābēm – tās pasliktina ādas izskatu un var pat izraisīt iekaisumu, kas savukārt izraisa ādā atrodamā kolagēna bojājumus un paātrina ādas novecošanos. Tāpat nevajadzētu aizrauties ar pārmērīgu stipras tējas un kafijas lietošanu.

#3 Vitamīni

Ziemā pārāk īsās dienas gaismas un D3 vitamīna trūkuma rezultātā samazinās imunitāte, līdz ar to arī ādas aizsargspējas, un var rasties ādas iekaisums (dermatīts). Lai no tā izvairītos, ieteicams papildus uzņemt selēnu, varu, cinku un E vitamīnu, kas uzlabos asinsriti un pasargās ādu no brīvo radikāļu iedarbības, C vitamīnu, kas veicina audu reģenerāciju, β karotīnu un koenzīmu Q.

Tāpat ieteicams A vitamīns, kas palīdzēs atsvaidzināt sejas krāsu, pasargās ādu no izžūšanas, kā arī padarīs to elastīgu un gludu. Ādu labvēlīgi ietekmē arī B grupas vitamīni, piemēram, B2 vitamīns kopā ar B6 vitamīnu regulē tauku un mitruma līmeni ādā. Sausai ādai noderēs preparāti, kuru sastāvā ir hialuronskābe – tā padara ādu mīkstu un veicina jaunu ādas šūnu veidošanos. Daudz ādai vērtīgu vielu satur naktssveces eļļa, kuras sastāvā ir omega-6 taukskābes, tās savukārt veicina ādas dabīgo mitrināšanu un dziļāku slāņu barošanu, kā arī uzlabo elastību.

#4 Izvairīšanās no kaitīgiem ieradumiem

Lai uzturētu pietiekamu ādas mitruma līmeni, jāizvairās no kaitīgiem ieradumiem – alkoholiskajiem dzērieniem un smēķēšanas. Alkohola ietekmē organisms pastiprināti izvada šķidrumu, bet cigaretes kavē skābekļa uzsūkšanos.

Padomi ārējai ādas mitrināšanai

#1 Rūpes par lūpu ādu

Ziemas aukstajā gaisā lūpas ir pirmās, kas kļūst sausas, jo fizioloģiski tās ir unikālas – lūpām nav tauku un sviedru dziedzeru. Ūdens zudums caur lūpu virsmu ir desmit reizes lielāks nekā caur citām ķermeņa virsmām, turklāt lūpas bieži tiek vēl vairāk sausinātas, netīši tās aplaizot.

Lai mitrinātu lūpas, ziemas sezonā svarīgi bagātīgi lietot higiēniskās lūpu krāsas. Ieteicams, lai to sastāvā būtu lanolīns, jo tas veicina ādas reģenerāciju un mitrināšanu. Tāpat vēlams, lai lūpu krāsu sastāvā būtu rīcineļļa vai sezama eļļa, jo tās lūpas baro un veicina to sadzīšanu. Lūpu krāsas sastāvā varētu būt arī avokado eļļa, jo tā mitrina un baro, kā arī šī sviests.

Der zināt, ka lūpu mitruma saglabāšana būs apgrūtināta, ja organismam trūks B2 vitamīna (riboflavīna) un dzelzs, jo to deficīts pastiprina lūpu sausumu un kairināmību.

#2 Pēdu kopšana

Ziemas sezonā jāparūpējas arī par pēdu, īpaši papēžu ādu. Valkājot biezas zeķes un ciešus apavus, kāju asinsrite tiek traucēta, un līdz ar to pēdu āda kļūst sausa, sabiezē, lobās un plaisā. Lai to novērstu, pēdu kopšanai ieteicams izmantot krēmu, kura sastāvā ir urīnviela – tā palīdzēs krēmam iesūkties dziļāk pēdas ādas slānī un efektīvi to mitrināt.

#3 Dušas eļļas roku un ķermeņa mazgāšanai

Vēsā laikā nav ieteicams lietot ziepes, jo tās rada papildu kairinājumu, kā rezultātā āda var kļūt sausa un tajā var parādīties plaisas. Roku un visa ķermeņa mazgāšanai ziemā ir piemērotas dušas eļļas, kuru sastāvā ir PP vitamīns jeb niacīnamīds, kas dabiski atrodas ādā un stimulē lipīdu (keramīdu, brīvo taukskābju un holesterīna) biosintēzi raga slānī, kā arī glicerīns, kas veicina mitruma saglabāšanos ādā. Pozitīvu ietekmi atstāj arī produktu pamatsastāvā atrodamās augu eļļas.

#4 Sejas ādas barošana

Gada vēsajā sezonā ieteicams izvēlēties savam ādas tipam atbilstošu barojošu sejas krēmu, kas

bagātīgi satur taukvielas, dažādas eļļas un vitamīnus. Arī ādas attīrošie līdzekļi būtu jānomaina uz līdzekļiem ar biezāku un krēmīgāku konsistenci vai pat eļļām. Turklāt jāpatur prātā, ka krēmu ieteicams uzklāt vismaz 30 minūtes pirms došanās ārpus mājas, lai tas paspētu absorbēties ādā un izveidotu tai aizsargslāni.

Svarīgi ielāgot, ka ādu nepieciešams ne tikai barot, bet arī mitrināt. Ja šūnas nebūs pietiekami mitrinātas, tās nebūs absorbētspējīgas un nespēs uzņemt vitaminizētos un barojošos krēmus – krēms sejas ādā iesūksies, taču vajadzīgo iedarbību neradīs.

Izvēloties sejas kopšanai tikai mitrinošus krēmus, ziemas salā to radītais mitrums sasals, tāpēc pakļaujam savu ādu sasalšanai — tā var kļūt sarkana un jutīga. Līdz ar to ādu nepieciešams mitrināt, izvēlēties kādu no sejas ādas koncentrātiem vai serumiem, jo tajos ir vairāk aktīvo vielu.

“Praksē novērots, ka bieži ādas kopšanu apgrūtina informācijas trūkums – cilvēki nezina savu ādas tipu, kas attiecīgi traucē pienācīgi parūpēties par ādas veselību. Tādā gadījumā ieteicams apmeklēt aptieku un veikt sejas ādas pārbaudi, nosakot ādas tipu un mitruma līmeni. Pārbaude palīdzēs saprast situāciju un izvēlēties piemērotāko risinājumu ādas kopšanai,” stāsta Amanda Ozoliņa.

Saistītās ziņas 4 nemanāmi veidi, kā alkohols laupa tavu skaistumu Atsakies no lūpu spīduma! Vērtīgi skaistuma padomi sievietēm pēc 50 Bīstamais skaistums: pumpu spaidīšana var beigties ar nāvi