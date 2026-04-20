Šodien 17:10
Šonedēļ populārākie vārdi - Juris un Anastasija
Sveicam Jurus, Armandus, Anastasijas, Alīnas, Bārbalas, Mirtas, Ritumus, Sandrus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Juris (13516).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Anastasija (8451), Armands (4707), Alīna (2704) un Sandris (1345). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Ritvaldis (5), Bārbala (15), Mirta (15), Meija (19), Rūsiņš (20), Ritums (34), Nameda (43), Līksma (48), Jurgita (60) un Armanda (65).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 919 Jurģi, 497 Visvalži, 479 Georgi, 145 Ziedītes un 116 Marģeri.