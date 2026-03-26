Saldus novada bērnudārzos maziem bērniem ēdināšanai piešķirs 1 eiro dienā
No 1. aprīļa Saldus novada pašvaldība bērnudārzos bērniem līdz sešu gadu vecumam ēdināšanai piešķirs 1 eiro dienā, liecina domes deputātu ceturtdien pieņemtais lēmums.
Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts (LZP) informē, ka ceturtdien domes sēdē pieņemts lēmums par atbalstu bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbalsts tiks piemērots automātiski no 1. aprīļa.
Zusts uzsver, ka saglabājas arī esošais atbalsts ģimenēm - ja bērnudārzu apmeklē divi vai vairāk bērni no vienas ģimenes, tad otrā, trešā un katra nākamā bērna ēdināšana tiek segta 100% apmērā.