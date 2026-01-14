Kā pārvietoties pa slideniem ceļiem, nenokrītot?
Ja meklē Latvijas mainīgajiem laikapstākļiem piemērotus ziemas zābakus, viens ļoti labs variants, ko apsvērt, ir modeļi ar radzēm. Vai esi par tiem dzirdējis?
Weekend e-veikalā ir plašs zābaku ar radzēm klāsts, un zemāk esošais raksts nedaudz detalizētāk apraksta to īpašības.
Apledojušā, sniegotā un aukstā ziemā ir īpaši svarīgi atrast zābakus, kas uztur kājas siltas un ļauj droši pārvietoties pa slidenu virsmu.
Vai izvēlēties ziemas zābakus ar integrētām radzēm vai vienkārši modeli ar dziļu zoles protektoru? Varbūt pietiek ar atsevišķu radžu pievienošanu zolei?
Ziemas zābakiem ar integrētām radzēm tās ir iestrādātas zoles iekšpusē, un tām ir divas pagriežamas pozīcijas: iekšā un ārā. Valkātājs var atkarībā no ceļa apstākļiem un citiem nosacījumiem (piemēram, uzturēšanās telpās) izlemt, vai radzes ir nepieciešamas vai nē.
Papildu ieguvums ir tas, ka nav jāiegādājas atsevišķas pretslīdes radzes un nerodas situācija, kad slidenā vietā pēkšņi atklājas, ka papildpiederumi ir aizmirsti mājās.
Parasti šāda tipa zābaki ir izgatavoti no dabīgās vai mākslīgās ādas, un tiem ir siltākas iekšzoles. Tie ir ideāli piemēroti ikdienas pastaigām, piemēram, pilsētā, kur vietām ir daudz sniega un apledojuma. Ļoti dziļā sniegā šādi zābaki var nebūt visefektīvākie, jo to zolei nav tik dziļa protektora. Turklāt ilgstošai valkāšanai ieteicams izvēlēties nedaudz vieglākus modeļus.
Ziemas zābaki ar īpaši dziļu zoles protektoru nodrošina labu saķeri arī ļoti sniegotā un mitrā vidē.
Ja ziemas zābakiem jau ir dziļš protektors, dabiskā saķere ir nodrošināta arī bez ledus radzēm, un šāda tipa zābaki ir lieliski piemēroti pārvietošanai dziļā sniegā un dubļos.
Protams, jāņem vērā, ka dažiem modeļiem zoles atkarībā no lietošanas intensitātes var ātri nodilt, un saķere ar ledu var nebūt tik laba kā variantiem ar radzēm.
Zābaki ar dziļu zoles protektoru ir lieliski piemēroti pārgājieniem, meža darbiem un uzturēšanās ārpus pilsētas.
Ja tev jau ir piemēroti ziemas zābaki, var pietikt arī ar atsevišķu pretslīdes radžu iegādi, kuras var piestiprināt dažādiem zābaku modeļiem.
Pretslīdes radzes var piestiprināt pie zoles ar skavām vai gumijas siksnām, kas nodrošina lielu elastību – tās var lietot ar jau esošajiem zābakiem, un papildu izdevumi nav nepieciešami, izņemot pašu radžu cenu.
Neskatoties uz pieejamo cenu un daudzveidību, jāņem vērā, ka pretslīdes radžu lietošana prasa sagatavošanas darbus (zoles jāattīra no ledus un sniega) un dažās situācijās tās var būt neērtas (bieža iešana iekšā–ārā un risks saskrāpēt telpu grīdas).
Ideāli atsevišķu pretslīdes radžu lietotāji ir, piemēram, pārgājienu cienītāji un cilvēki, kuriem ilgstoši jāuzturas ārā.
Kā pieņemt galīgo lēmumu?
Ja pārvietojies galvenokārt pa apledojušu virsmu, izvēlies zābakus ar integrētām radzēm vai pievienojamām pretslīdes radzēm. Ja nepieciešama liela saķere sniegotā un mīkstā vidē, izvēlies ziemas zābakus ar dziļu zoles protektoru. Padomā arī par to, cik ilgi zābakus valkāsi: ja dodies garās pastaigās, dod priekšroku vieglākiem modeļiem. Pievērs uzmanību arī zābaku siltinājumam: ja esi jutīgs pret aukstumu vai ir vienkārši ļoti auksta ziema, pārliecinies, ka iekšzoles ir no vilnas vai ar īpašas siltumizolācijas membrānas apzīmējumu (piemēram, Thinsulate).
Iespējams arī kombinēt: ja garderobē jau ir zābaki ar radzēm, izvēlies modeli ar dziļu zoles protektoru, vai otrādi – ja tādi jau ir, varbūt pietiek tikai ar atsevišķu pretslīdes radžu iegādi?
Kopumā katra izvēle ir vispiemērotākā atkarībā no tava lietošanas mērķa un personīgajām vēlmēm.
