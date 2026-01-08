VIDEO: skaista, bet vai praktiska? Testējam, cik ērta ir jaunā Mūksalas promenāde mammām ar bērnu ratiņiem
Jau piektdien, 9. janvārī svinīgi tiks atklāta jaunā Mūksalas promenāde. Tās labiekārtošanas darbi ilga teju divus gadus, kā rezultātā Daugavmala 2,3 km garumā sakārtota atbilstoši mūsdienīga rīdzinieka prasībām.
Plānots, ka Mūksalas promenāde būs vienlīdz piemērota gan aktīvākas atpūtas cienītājiem, gan tiem, kas vienkārši vēlas baudīt mieru un dabu. Pats par sevi saprotams, tā veidota arī kā vieta, kur laiku pavadīt ģimenēm. Bet cik ērti pa to realitātē ir pārvietoties mammai ar bērnu ratiņiem? Mēs izmēģinājām praksē.
Skaisti, bet drusciņ pašauri
Maršruts gar upes malu viennozīmīgi skaists un ratu pastaigām kā radīts. Tiesa gan – celiņš ir diezgan šaurs. Katrā ziņā, ja šeit kopā vēlas pastaigāties divas māmiņas ar ratiem (un, kā zināms, arī jaunajām māmiņām mēdz būt vēlme socializēties), tad neviens cits īsti garām viņām netiks. Protams, kad celiņus neklās sniega sega, vietas būs nedaudz vairāk. Bet tad arī pastaigu cienītāju un riteņbraucēju būs krietni vairāk.
Ar uzbrauktuvēm diemžēl viss pa vecam…
Jaunajā promenādē izbūvēts arī rotaļu laukumiņš, kas noteikti priecēs mazos rīdziniekus un pilsētas viesus. Mazliet bēdīgi, ka pie laukumiņa nav neviena soliņa, kur bērnu spēlēšanās laikā piesēst vecākiem. Tas būtu bijis tiešām noderīgi. Soliņi, protams, uz promenādes ir un jāsaka – ļoti glīti. Kāds no tiem noteikti būtu labi iederējies pie bērnu spēļu laukuma…
Lai arī Daugavmala tiešām pārvērsta līdz nepazīšanai un lielos vilcienos ratu pastaiga pa to šķiet tīrā bauda, mums tā noslēdzās visai nepatīkami. Uzbrauktuves uz Akmens tilta … Tās palikušas tādas pašas, kā bija. Tātad nelietojamas ne mammām ar bērnu ratiņiem, ne cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Vienīgā reālā iespēja ratus nest pa trepēm. Šobrīd ziemā, kad trepes ir slidenas – tas ir vairāk nekā izaicinoši. Un no tiesas bojā iespaidu par harmonisko pastaigu un skaisto promenādi.