Vai arī vīrieši mīl ar ausīm? Mīts vai realitāte par vīriešu emocijām
Pastāv plaši izplatīts uzskats, ka sievietes ir tās, kurām īpaši nepieciešami skaisti vārdi un uzslavas, savukārt vīrieši it kā esot racionālāki un mazāk emocionāli. Tomēr realitātē tas ir mīts. Neatkarīgi no dzimuma ikvienam cilvēkam ir svarīgi dzirdēt atzinību, pateicību un sirsnīgus vārdus. Tie palīdz justies novērtētam, stiprina pašapziņu un rada drošības sajūtu attiecībās.
Arī vīrietim ir būtiski sajust, ka viņu pamana un novērtē tieši tuvākais cilvēks – mīļotā sieviete. Pētījumi liecina, ka pozitīva komunikācija un regulāri izteikti labi vārdi uzlabo savstarpējās attiecības, mazina spriedzi ģimenē un veicina vēlmi vairāk ieguldīt kopīgajā labklājībā.
Ja gadās brīži, kad šķiet – neko labu pateikt nav viegli (un tā notiek pat stiprākajās attiecībās), var palīdzēt neliels iedvesmas saraksts. Šīs frāzes vīrietim patiesi var nozīmēt vairāk, nekā sākumā šķiet:
-
Paldies, ka esi man blakus – es ar tevi jūtos patiesi laimīga.
-
Es ļoti novērtēju visu, ko dari manis labā.
-
Piedod, ja reizēm esmu nepacietīga vai asas valodas.
-
Es ar tevi lepojos.
-
Tev šis tērps izskatās lieliski.
-
Tu esi brīnišķīgs tētis.
-
Mani joprojām pārsteidz, cik daudz prasmju un talantu tev piemīt.
-
Dažreiz domāju, cik ļoti man ir paveicies ar tevi.
Pat ja kāda no šīm frāzēm šķiet pārāk vienkārša vai mazliet pārspīlēta, ir vērts pamēģināt. Sirsnīgi vārdi darbojas – tie stiprina attiecības un rada tuvību, kas ikdienas steigā mēdz pazust.