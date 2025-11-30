Mārupē izveidots īpāss pastaigu maršruts, kas paredzēts mammām un bērniem.
Mārupē izveidots pastaigu maršruts vecākiem ar bērnu ratiem
Maršrutā ir atzīmēti septiņi apskates objekti, kā arī vēl citas vietas, kas var būt noderīgas pastaigai ar bērnu ratiņiem.
Maršrutā ir atzīmēti septiņi apskates objekti, kā arī vēl citas vietas, kas var būt noderīgas pastaigai ar bērnu ratiņiem – pārtikas veikali, atpūtas soliņi, publiskās labierīcību un pārtinamo galdiņu vietas, ēdināšanu vietas, rotaļu un sporta laukumi, kā arī informācijas iegūšanas vieta.
Lai pastaigu ar bērniem padarītu aizraujošāku, kā arī veicinātu bērnu uzmanību un novērošanas prasmes, pastaigu maršruts ir apvienots ar bingo spēli, kur pastaigas laikā apkārtējā vidē bērniem ir nepieciešams saskatīt un atrast dažādus objektus.