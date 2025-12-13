"Es iztērēju 300 dolārus" - māmiņas izrāda, ko dāvinās bērniem Ziemassvētkos
Straujiem soļiem tuvojas Ziemassvētki, un daļai vecāku joprojām nav ne jausmas, ko dāvināt saviem bērniem. Lietotnē “TikTok” māmiņas steidz palīdzēt apjukušajiem vecākiem, izrādot, kādas dāvanas pašas ir iegādājušās.
“TikTok” lietotnē daudzas māmiņas labprāt dalījušās ar to, ko ir iegādājušās saviem bērniem Ziemassvētkos, lai iedvesmotu citus vecākus. Vairākums māmiņu rāda, ka ir nopirkušas vairāk nekā piecas lietas. Jāņem vērā, ka dažas sievietes neslēpj, ka ir turīgas, atklāti sakot, ka tieši tāpēc viņām ir līdzekļi, lai atļautos iegādāties visdažādākās mantiņas.
Satura veidotāja “Chlo” izklaides platformā publicējusi garu video, kurā izrāda visas lietas, ko ir iegādājusies savai meitai. Neskatoties uz to, ka sieviete neatklāj, cik daudz naudas iztērējusi dāvanai, apskatoties dažu šo mantiņu cenas internetveikalos, var droši secināt, ka budžets bija virs 300 eiro.
Kā pirmo lietu sieviete min, ka ir iegādājusies lielu “Monster High” māju. Bet māja nevar palikt neapdzīvota, tāpēc gādīgā mamma ir parūpējusies, lai meitai ir arī sērijas “Monster High” lelle. Nākamās lelles, ko izrāda sieviete, ir divas “Bratz” lelles. Sieviete dalās, ka arī viņai bērnībā ļoti patika šīs lelles un viņa priecājās, ka var arī meitai tās uzdāvināt. Bet vai ar šo pietiks? Nē! Kā nākamo dāvanu mamma rāda, ka ir iegādājusies meitai rozā fotokameru LK-007, kas, iespējams, ir vislētākā prece, ko māte sagādājusi savai meitai. Bez kameras sešus gadus vecā meitene saņems arī plastmasa “Hello Kitty” konteineri kosmētikai, trīs pārsteiguma bumbas, kurās nav zināms, kādas mantiņas gadīsies, mazu mugursomu ar mīkstām spaidāmām mantiņām, ekskluzīvā sporta preču zīmola “Lululemon” somiņu un atslēgas piekariņu, smaržīgo miniatūro rotaļlietu, kastīti pilnu ar dažādiem skaistuma produktiem un kosmētiku, biezu kladi uz kuras redzams “Disney” multfilmas Lilo un Stičs varonis Stičs, un sešas krāsojamās grāmatiņas.
@chlo_mckernan Everything my 6 year old is getting for Christmas this year! She also has the Monster High house and the bedroom as her main gifts 😊✨ 🎅🏼 🎄 ☃️ ❄️ 🧋 👄 #christmashaul #christmastoys #giftsforkids #christmasgiftsforkids #christmasshopping ♬ original sound - Chlo 🍒
Komentāri zem video ir ļoti pozitīvi, daudzi norāda, ka viņa “ir izcili parūpējusies, lai meitai būtu dažādas un interesantas lietas”.
Nākamā lietotāja “paris.earl” izrāda, ko ir nopirkusi savai četrus gadus vecai meitai, un norāda, ka budžets viņai bija aptuveni 200 līdz 300 dolāri. Satura veidotāja dalās, ka patiesībai viņa pērk preces visu cauru gadu, tāpēc visas šīs lietas nav nopirkts vienas dienas laikā.
Sieviete demonstrē, ka iegādājusies savai meitai “Nike” treniņtērpu, pidžamu ar “Disney” filmas “Ledus sirds” varonēm un vienu ar Minnijas un Deizijas tēliem, šortus, kreklu ar garām piedurknēm, peldkostīmu, kleitu, “Crocs” kurpes, “Dr. Martens” lakādas zābakus, kostīmu, mīkstu sedziņu, ūdens pudeli ar salmiņu, mērlenti, kura izskatās pēc gliemeža. Par mērlenti māte dalās, ka viņai nav ne jausmas, kur meita to izmantos, bet viņa zina, ka viņai tā patiks. Kā arī māte nopirka miniatūras mantiņas “Squishmallows”, ko var vilkt kā gredzenus un putnu barotavu, jo meitai gar logu lido daudz putnu, un māte saka, ka viņai patiks redzēt tos uz savas palodzes. Lai aizpildītu Ziemassvētku zeķi, māte rāda, ka nopirkusi mīksto rotaļlietu mazo nāriņu, slaimu, “Crocs” kurpēm domātu piespraudi, zobu birsti, dakšu un karoti, apakšbikses, matu sprādzes, “Bluey” multfilmas minī figūriņas, plāksterus, “Polly pocket” lelītes, gumijas konfektes. Sieviete saka, ka tas vēl nav viss, jo viņa iecerējusi meitai nopirkt vēl vienu mantiņu.
@paris.earle Christmas haul for my 4 yr old daughter! What are you getting your little girls? #christmas2025 #christmasgifts #giftideasforkids #christmasgiftideas #girlgifts ♬ original sound - paris.earle
Arī zem šī video komentāri ir pozitīvi, cilvēki pateicās satura veidotājai, sakot, ka tagad viņiem ir iedvesma, ko pirkt saviem bērniem.