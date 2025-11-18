"Uzrakstīju atlūgumu un sāku meklēt sevi" - Ilze Jaunušāne pārcēlusies uz Ilūksti un atvērusi skaistumkopšanas kabinetu
Ilze Jaunušāne ir spilgts piemērs tam, cik svarīgi ir nebaidīties mainīt savu dzīvi un sekot iekšējai sajūtai. Ar neatlaidību un vēlmi atrast patiesi sirdij tuvu nodarbošanos viņa ir izveidojusi savu ceļu skaistumkopšanā, sniedzot cilvēkiem ne tikai estētiskas rūpes, bet arī emocionālu atbalstu.
Ilzes ceļš līdz skaistumkopšanas speciālista amatam sākās netipiski, vēstī Augsdaugavasnovads.lv. Pirmā izglītība viņai bija pamatizglītības skolotāja - tā iegūta Daugavpils Universitātē. "Absolvēju universitāti, bet sapratu, ka ar to nav gana. Gribējās kaut ko vairāk,” stāsta Ilze Jaunušāne. Pēc tam viņa ieguva karjeras konsultantes un jaunatnes lietu speciālistes izglītību, paralēli strādāja ģimenes ārsta praksē. Pēc maģistrantūras pabeigšanas dzīves ceļš Ilzi aizveda uz Rēzekni. Viņa izmēģināja spēkus dažādās profesijās un saprata, ka nekas no šī nerada prieku un nav īstais aicinājums.
Skaistās lietas ir tās, kas aizrauj
"Strādājot Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļā, toreiz dzīvoju divās vietās — nedēļas laikā Jēkabpilī, brīvdienās Rēzeknē. Sapratu, ka ilgi tā vairs nevarēšu, tāpēc uzrakstīju atlūgumu un sāku meklēt sevi,” atceras Ilze. Viņa sāka ar rotu meistarklasi, make-up kursiem, kroņu darināšanu. “Tās visas mazās nianses man lika saprast, ka skaistās lietas ir tas, kas mani aizrauj. Tā es nonācu līdz skaistumkopšanas kursiem. Agrāk nekad nebiju domājusi, ka šī joma varētu mani saistīt. Tikai, ejot šo garo ceļu, sapratu, kas man patiešām patīk,” viņa atzīst.
Pirmie soļi skaistumkopšanā bija sejas kopšanas procedūru apguve, vaksācijas un uzacu korekcijas prasmju apgūšana kursos. “Pamazām krāju savu portfolio ar dokumentiem, lai varētu strādāt. Rēzekne bija pirmā vieta, kur sāku praktizēt,” stāsta Ilze. Jaunā skaistumkopšanas speciāliste bija ļoti mērķtiecīga — kamēr vēl mācījās, jau bija iegādājusies inventāru, ģimene ļoti atbalstīja Ilzi, ļaujot speciālistei pilnveidot savas prasmes un veikt dažādas procedūras. “Tiklīdz nokārtoju eksāmenu un visas higiēnas prasības, uzreiz sarunāju sev vietu salonā - sākumā īrēju kabinetu pa dienām un meklēju klientus. Šogad aprit pieci gadi, kopš esmu skaistumkopšanas speciāliste,” Ilze ir gandarīta par sasniegto.
Pati līmēja tapetes un skrūvēja mēbeles, jo šiks remonts nebija pa kabatai
Tagad Ilze Jaunušāne jau dažus gadus dzīvo Ilūkstē. Sākotnēji pakalpojumus sniedza izbraukumos, bet viņai vienmēr ir bijusi vēlme pēc sava skaistumkopšanas kabineta: “Meklēju kabinetu, apskatīju daudz variantu, bet nekas nederēja, līdz kāds no klientiem ieteica bērnudārza telpas. Pēc pārrunām ar iestādes vadītāju sākās diezgan sarežģīts posms, lai saņemtu atļauju un noslēgtu līgumu par telpu nomu. Arī telpas nebija remontētas gadiem. Tā kā finansiāli nevarēju atļauties ļoti šiku remontu, tāpēc visu darīju pati - līmēju tapetes, mainīju grīdas segumu, skrūvēju mēbeles, protams, tas viss tika paveikts ar ģimenes, draugu un klientu palīdzību. Kopumā, pēc visu atļauju saņemšanas un līgumu noslēgšanas, viss tapa divu mēnešu laikā. 11. jūnijā, ar lielu prieku un lepnumu, atvēru savu skaistumkopšanas kabinetu Ilūkstē,” par Ilzes paveikto stāsta Augsdaugavasnovads.lv.
Skaistumkopšanas speciāliste piedāvā plašu pakalpojumu klāstu: uzacu korekciju ar krāsošanu, vaksāciju dažādām ķermeņa zonām, klasisko sejas un dekoltē masāžu, dažādas sejas procedūras ar aparātiem, kas mitrina, pabaro un piepilda ādu ar vitamīniem. Piedāvājuma klāstā ir arī ādas attīrīšanas procedūras, pretgrumbu procedūras, dažāda veida terapijas sejas ādai, lai atgūtu tās vitalitāti un mirdzumu. Pateicoties pedagoģiskajai izglītībai, Ilze vada arī uzacu korekcijas kursus mācību centrā Rēzeknē. “Es mācu, kā pareizi izveidot uzacu formu, krāsot skropstas. Meitenes nāk mācīties, kā sapucēt sevi un arī, lai iegūtu prasmes savam darbam,” stāsta Ilze.
Skaistumkopšanas speciāliste atzīst, ka šis darbs viņai ļoti patīk, tāpēc nav tādu ikdienas lietu, kas būtu sarežģītas vai radītu kādus īpašus izaicinājumus. Sarežģītākais ir visu sākt no nulles, visu nodrošināt sev pašam - gan telpu atrašana, uzturēšana, nemitīga aprīkojuma uzturēšana, arī ieguldījumi, kas jāveic, lai varētu, piemēram, iegādāties kādu jaunu aprīkojumu, lai paplašinātu piedāvājuma klāstu. Sarežģītākais ir būt vairs ne tikai skaistumkopšanas speciālistam, bet arī savā ziņā uzņēmējam: „Tev ir kādā mērā nemitīgi jācīnās, jāizprot un jāzina plaša spektra lietas, piemēram, grāmatvedība, uzņēmējdarbība, arī projektu vadība, ja vēlies izmantot iespējas un attīstīties. Tāpat arī satura veidošana Facebook un Instagram - šeit tu atkal esi mārketinga speciālists. Patiesībā, ja strādā pats sev, vairs neesi tikai skaistumkopšanas speciālists, tu esi kas vairāk!”, atzīst Ilze.
Ilze Jaunušāne: „Man patīk viss, ko es daru!”
“Man patīk viss, ko es daru! Darbs sniedz gandarījumu — kad klients pieceļas, paskatās spogulī un ir laimīgs. Citreiz ir tā, ka klients atnāk bēdīgs, bet pēc procedūras viņš ir par kripatiņu laimīgāks — tas ir mans prieks!”, par darbu ir gandarīta Ilze. „Man patīk, ka šajā darbā nav rutīnas, visu laiku ir iespēja attīstīties - ir kursi, semināri, arī jauna kosmētika - nav tā, ka sāc lietot vienu vasku un tagad ar to strādāsi visu mūžu. Kosmētikas pasaulē nemitīgi notiek attīstība, tāpēc gribas sekot līdzi jaunumiem, izzināt un piedāvāt klientiem iespējami labāko.” Ilze stāsta, ka klienti ir ļoti svarīgi: „Man ir ļoti labi klienti - pretimnākoši, sirsnīgi un atsaucīgi. Daži klienti pat ir kļuvuši par labiem draugiem, bez kuru atbalsta un atsaucības es nebūtu izkūlusies visam cauri un netiktu pie sava kabineta. Esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka esmu satikusi īstos, savējos cilvēkus!” stāsta Ilze.
Ar Ilzes Jaunušānes piedāvātajiem skaistumkopšanas pakalpojumiem var iepazīties Instagram un Facebook lapās IJ Estētiskās skaistumkopšanas speciāliste, kur ir pieejama visa informācija par procedūru piedāvājumu, cenām, kontaktiem. Ilze arī aktīvi izmanto sociālos tīklus, lai dalītos ar padomiem, iedvesmotu un informētu savus sekotājus par jaunumiem.
Vēlas iegūt medicīnisko izglītību
Ilzei ir sapnis — iegūt medicīnisko izglītību. “Ja es to pasaku skaļi, tad visi to dzirdēs, un man nebūs atpakaļceļa,” smejas Ilze. “Es vēlos, lai man ir medicīniskā bāze, lai varu droši strādāt un izglītība arī padziļinātu manas zināšanas. Ir tā, ka ar injekcijām es negribētu strādāt, bet padziļināti izzināt cilvēka ādas veselību - to gan vēlētos apgūt. Man ir svarīgi attīstīties, izglītoties, regulāri apmeklēt seminārus un kursus, lai ne tikai gūtu personīgo izaugsmi, bet savas zināšanas liktu lietā un, lai klienti būtu apmierināti un laimīgi ar iegūto rezultātu,” teic Ilze.