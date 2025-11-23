Viena šķipsniņa tieši šampūnā - un mati būs tīri visu nedēļu: par ko ir runa?
Meitenes, kurām ir taukaina galvas āda, zina, ka divas dienas ar tīriem matiem jau ir liels prieks. Lielākajā daļā gadījumu, lai izskatītos kopti, matus nākas mazgāt gandrīz katru dienu. Uzziniet, ko pievienot šampūnam, lai mati nepadotos taukainumam līdz pat septiņām dienām.
Kā panākt, lai mati ilgāk paliktu skaisti bez mazgāšanas
Ādas tauki (sebum) tiek ražoti katram cilvēkam un tie nepieciešami, lai aizsargātu matus no lūšanas un sausuma. Tomēr, ja to ir pārāk daudz, galva ātrāk kļūs netīra - meitenes ar šādu īpatnību novēro, ka mati kļūst taukaini jau nākamajā dienā pēc mazgāšanas, citas saka, ka galva, kas izmazgāta no rīta, vakarā izskatās nepievilcīgi.
Ir pārbaudīts veids, kā panākt, lai mati ilgāk būtu tīri: pietiek tikai pievienot šampūnam šķipsniņu parastās galda sāls. Tā viegli skrubē galvas ādu un matus, attīrot tos no tauku atlikumiem. Pateicoties tam, mati iegūs apjomu un ilgāk izskatīsies svaigi. Ja šo triku pielietos regulāri, izdosies paildzināt matu skaistumu 5 līdz 7 dienas. Frizieri saka, ka, ja šampūnam pievieno sodu, efekts būs līdzīgs, tāpēc varat izvēlēties jebkuru no piedāvātajiem līdzekļiem pēc savas gaumes.
SVARĪGI: matus ar sāli vai sodu var mazgāt ne biežāk kā reizi 7 līdz 10 dienās, citādi pastāv risks kairināt galvas ādu un pat izraisīt alerģisku reakciju. Turklāt pirms procedūras jānodrošina, ka kristāli ir pilnībā izšķīduši ūdenī, citādi pastāv risks saskrāpēt maigo galvas ādu.
Kā panākt, lai galva ilgāk paliktu tīra - vispārīgi padomi
Jūs jau sapratāt, kā mazgāt galvu, lai tā ilgāk būtu tīra - pietiek izmēģināt tautas līdzekļus, neiztērējot lielu naudu dārgai kosmētikai. Tomēr ir arī citi faktori, kas ietekmē matu stāvokli.
Pirmais noteikums - nemazgājiet galvu pārāk bieži, tikai tad, kad mati kļuvuši netīri. Ja redzat, ka otrajā dienā mati izskatās vēl samērā pieņemami, nesteidzieties uz dušu. Varat izveidot zirgasti vai sasiet matus. Jo biežāk mēģināsiet izmazgāt ādas taukus, jo ātrāk tie atjaunosies.
Arī ūdens temperatūra ietekmē tauku ražošanu. Tas jāizvēlas silts, nedaudz pat vēss. Karsts ūdens, gluži pretēji, veicina ādas tauku aktīvu izdalīšanos. Līdzīgi ir ar matu fēnu - meitenēm ar taukainu galvas ādu labāk pierast žāvēt matus dabiskā veidā. Ja tas nav iespējams, izmantojiet aukstā gaisa režīmu, izvairoties no karsta gaisa.
Otrais noteikums - iegādājieties šampūnu, kas paredzēts taukainiem matiem. Ja matu gali ir sausi, uz pudeles jābūt norādei: "Taukainiem matiem un sausiem galiem." Parasti šādos šampūnos sastāvā ir piparmētra, kumelīte, alveja, salvija vai nātre. Tajā pašā laikā stingri aizliegts lietot šampūnus ar silikoniem - tie tikai noslogo matus un padara tos smagākus.
Trešais noteikums - matu sukai vienmēr jābūt tīrai, to regulāri jāmazgā ar ziepēm vai šampūnu, rūpīgi iztīrot ādas tauku atlikumus no sariem. Ja to nedarīsiet, "pārvietosiet" netīrumus no sukas uz tīriem matiem, un tie kļūs netīri daudz ātrāk.
Pēdējais padoms, kas palīdzēs saprast, kā panākt, lai mati ilgāk paliktu tīri, - ir sausā šampūna lietošana spreja veidā. Nesteidzieties izturēties pret šādu līdzekli skeptiski - tas patiešām jūtami ietekmē matu sakņu stāvokli.
Tūlīt pēc matu mazgāšanas un žāvēšanas izķemmējiet matus, uzsmidziniet sauso šampūnu uz saknēm un vēlreiz tos izķemmējiet. Ieteicams to darīt pirms gulētiešanas, nevis no rīta, kad gatavojaties uz darbu. Jūs pamanīsiet, ka mati, kas apstrādāti ar sauso šampūnu, ilgāk saglabājas svaigi un spīdīgi.