Apstājies un sadzirdi sevi ar “Jauns OK” novembra numuru!
Kā dzīvot piepildīti, nevis tikai būt nepārtrauktā skrējienā? Kā beidzot ieklausīties un pieņemt sevi, neņemot vērā trauksmaino dzīves fonu? Un kā saglabāt cilvēcību laikā, kad visapkārt valda skarbums? Atbildes vari meklēt Jauns OK! novembra numurā, kas šomēnes kalpos tev kā iedvesmojošs ceļabiedrs sevis meklējumos.
Novembra numura atklātajā intervijā aktrise Kristīne Krūze-Hermane dalās savā stāstā par sevis apzinātu meklēšanu, pieņemšanu un spēju dzīvot pēc saviem noteikumiem. Savukārt režisors Dzintars Dreibergs, kurš atdzīvinājis stāstu par basketbola komandas TTT leģendām, gaismā izceļ tos Latvijas cilvēkus, kuri uzdrošinās mainīt pasauli vai valdošo iekārtu, neskatoties uz visu, kas var stāties ceļā.
Psiholoģijas sadaļā - divi dziļi temati, kas šajā sezonā kļūst īpaši būtiski. Rakstā par trauksmi psiholoģe Ilze Ušacka skaidro, kā pamanīt ķermeņa signālus, atpazīt pārslodzi un atgūt iekšējo līdzsvaru. Bet esejā par pašvērtību naturopāte Ance Viktorija Šternberga atklāj, kā veidojas sievietes attiecības pašai ar sevi un kā izkāpt no pastāvīgas salīdzināšanās slazda.
Skaistuma lapās - lielais ceļvedis acu zonas kopšanā, kur dermatoloģe Lauma Valeine iesaka, kā rūpēties par šo jutīgo sejas daļu dažādos vecuma posmos, no profilakses līdz atjaunošanai. Praktiski, pārskatāmi un iedarbīgi - šīs ir lietas un padomi, kas patiešām strādā.
Šomēnes iepazīstinām tevi ar Madaru Biedriņu - ēdiena entuziasti un “Šefpavāru līgas” dalībnieci, kura dalās savos iedvesmas avotos. Savukārt modes lapās gūsti idejas savam rudens tēlam. Mēs apsolām, būs silti un stilīgi, jo komforts un trendi ir apvienojamas lietas.
Novembris ir īstais brīdis sakārtot domas un atgūt savu līdzsvaru – lai izdodas kopā ar Jauns OK!