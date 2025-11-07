Sieviete, kura atrada savu mīlestību "Tinder": šie signāli lika man būt uzmanīgai
"Es vēlos padalīties ar to, kam sievietēm jāpievērš uzmanība - kādi signāli liecina, ka attiecības nekavējoties jāizbeidz," iesaka viena "Tinder" lietotāja citām sievietēm.
"Protams, sievietes, kas iepazīstas ar vīriešiem "Tinder", ir nonākušas nepatikšanās. Par to ir rakstīts. Tagad arī man gadījās nepatīkams tips," atceras Megija (vārds mainīts) no Tallinas, vēsta "Postimees.ee".
"Mana draudzene, šķīrusies sieviete, izveidoja kontu "Tinder". Viņa atrada sev vīrieti un tad sāka mani pārliecināt: arī tu esi viena, reģistrējies "Tinder" - varbūt tiešām sastapsi to īsto. Protams, es izveidoju kontu - un viņš parādījās. Ar rožu pušķi, komplimentiem un skaistiem vārdiem..." Megija atceras savu pirmo virtuālo tikšanos ar 40 gadus veco Marko (vārds mainīts).
Viņi iepazinās "Tinder" oktobra sākumā, bet pēc divām dienām satikās klātienē.
"Viņš tāds... ielien dvēselē. Viņš saka to, ko sieviete vēlas dzirdēt. Un šeit sākās tas, kam jāpievērš uzmanība jau no paša sākuma," stāsta Megija
Piemēram, vīrietis sāka izteikt piezīmes, kad viņa vēlējās kaut ko mainīt savā izskatā. "Turklāt viņš 12 gadus dzīvojis kopā ar vienu sievieti un stāstīja, ka reiz viņa vienkārši nomainījusi slēdzenes bez jebkādiem paskaidrojumiem. Patiesībā - acīmredzami kaut kas noticis, ja viņa pieņēma šādu lēmumu."
"Turklāt viņš iztaujāja par manām draudzenēm un to, kā es ar viņām pavadu laiku, un jautāja, kad vispār man paliek laiks viņam, ja es visu laiku esmu ar draudzenēm".
Papildus tam vīrietis uzreiz pēc iepazīšanās vēlējās dibināt ģimeni. "Viņš teica par kontracepcijas tabletēm, ka nevēlas, lai es lietoju ķīmiskas zāles, un ka, ja bērns grib piedzimt, tad viņš piedzims..."
"Attiecību pašā sākumā viņš man mājās sāka pārvietot mēbeles: viņš teica, ka šo skapi novietotu tur, bet gultu - šeit." Megija arī pamanīja, ka Marko nebija tuvu cilvēku. "Viņš nesazinājās ar radiniekiem un viņam nav draugu."
Galu galā Megija saprata, ka tas ir par daudz: "Es nolēmu, ka pietiek ar nepareizajiem signāliem. Piezvanīju viņam un teicu: darīsim tā - ja vēlies, tiekamies aci pret aci, parunāsim pēdējo reizi un beigsim attiecības."
Marko reakcija Megijai bija negaidīta. "Viņš teica - kādas vēl attiecības beigt? Esot tikai mans lēmums. Es atbildēju, ka jā, es gribu beigt, tiksimies un šķiramies. Bet viņš vienkārši sacīja: "Es neko nebeidzu." Tas mani pārsteidza - tu taču nevar palikt attiecībās ar mani, ja es to negribu. Tad viņš pat sāka dusmoties, ka es stāstu muļķības par šķiršanos..."
Pašlaik attiecības vienpusēji ir beigušās jau divas nedēļas, bet Marko nepārstāj rakstīt. "Viņš nepadodas. Viņa loģikā mums joprojām ir attiecības. Viņš pastāvīgi sūta ziņas - jautā, ko es daru, vai apvaino. Dod saprast, ka nekur nav pazudis."
Lai gan Megija bija lasījusi stāstus par sievietēm, kas "Tinder" pat uzķērušās uz krāpniekiem, šajā gadījumā par laimi tādas traģēdijas nav. Taču viņa iesaka sievietēm jau pašā sākumā pievērst uzmanību dažādiem signāliem - tiem, kas parādījās arī viņas attiecībās ar Marko.
"Ja parādās šie signāli, vajag nekavējoties pārtraukt attiecības, nevis cerēt, ka varbūt viņš vienkārši ir emocionāls un rūpējas - nē! Es gribētu, lai sievietes labāk saprastu šīs lietas, un es pati arī. Diemžēl es pati uzkāpu uz grābekļa."