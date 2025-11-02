Jaunieši saka, ka šādi pozēt bildēm vairs nav stilīgi
Z paaudze bez žēlastības internetā izsmej mileniāļu iecienītos trendus, kas viņuprāt ir novecojuši, īpaši — daudzu iemīļoto pozu.
No 2000. līdz 2010. gadam šādi pozēja gandrīz visas slavenības un tā laika lielākās stila ikonas, piemēram, Kima Kardašjana, Taira Benksa, Parisa Hiltone, Ariana Grande un Bleika Laivlija. Slavenības šādi pozēja gan uz sarkanā paklāja, gan dažādos pasākumos un iemūžinātos mirkļos kopā ar ģimeni un draugiem. Taču Z paaudzei, kurai patīk internetā norādīt, ka mileniāļu gaume ir novecojusi un šādi darīt vairs nav stilīgi.
Kas tieši ir šī poza?
Jaunieši sociālajos tīklos to dēvē par “mileniāļu smaidu”, un bieži vien, šādi pozējot, tiek rādīts miera zīmes žests. Ja esi dzirdējis par “pīļu lūpiņām” ("duck face"), tad šim smaidam ir nelielas līdzības ar to. Angliski to dēvē par “pout”. Ja “pīļu lūpiņu” gadījumā lūpas tiek izstieptas knābīša formā, tad “pout” gadījumā lūpas ir viegli izvirzītas uz priekšu, lai tās vizuāli izskatītos lielākas, un lūpu kaktiņi tiek pavērsti uz augšu. Zemāk redzams, kā to dara topmodele Taira Benksa.
Z paaudzes pārstāvji, kas pauž savu viedokli sociālajos tīklos, skaidro, ka smaidīt, kad nav redzami zobi, vairs nav “forši” — tāpat kā rādīt miera zīmes žestu. To dara visi, un tas vairs netiek uzskatīts par kaut ko stilīgu.
Jaunā tendence — “Z paaudzes skatiens”
Mute ir nedaudz pavērta vaļā, skatiens it kā tukšumā, nav nepieciešamības paust kādu emociju, ķermenis ir atslābis. Šo pozu ir iecienījušas tādas zvaigznes kā Lilija Rouza Depa, kuru raksturo, kā šī laika nepaklausīgo “to meiteni” (“it girl”) un par jauniešu stila ikonu.
Taču, kā jau ierasts, pienāks diena, kad arī “Z paaudzes skatiens” vairs nebūs aktuāls, un modi sāks diktēt paaudze "Alfa".