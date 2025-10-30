No Ķemeru dūņām un kafijas skrubjiem līdz intīmziepēm - skaistuma izstādē “Baltic Beauty 2025” aicina iepazīt Latvijā radītu kosmētiku
Jau piektdien, 31. oktobrī, durvis vērs izstāde “Baltic Beauty 2025”, kur līdzās pasaulē slaveniem zīmoliem rampu gaismā gozēsies gan labi zināmi, gan vēl neiepazīti Latvijas zīmoli, kas iepazīstinās ar aktualitātēm. Lūk, daži no tiem!
Skaistai sejai
Šķiet, jebkura sieviete ir aizdomājusies, kā apturēt vecumu. Zinātņu doktore Alēna Butkēviča nav izņēmums. Pateicoties tam, ir tapusi “AB BIO® Absolute Youth” – pasaulē un prestižos forumos jau atzīta godalgota sejas kopšanas kosmētika. Toneru, serumu un krēmu unikālā formula ir balstīta uz jaunākajiem nanotehloģiju atklājumiem, efektīvi veicinot ādas dabisko atjaunošanos šūnu līmenī. Izmanto iespēju ne tikai iepazīt šos produktus, bet arī izstādē konsultēties ar pašu Alēnu Butkeviču! Arī “GMT Beauty” ir radījis 3D liftinga krēmu, kas ir bagātīgas, samtainas tekstūras pretnovecošanās krēms ar izteiktu modelējošu iedarbību uz apjomu un tvirtumu, izstrādāts profesionālai lietošanai kosmetoloģijas salonos. Produkts mazina grumbiņas, apjoma zudumu un uzlabo ādas ādas elastību.
Savukārt, ja tev ir jutīga āda, rozācija, akne vai dermatīts, iespējams, noderēs “LABRAINS” kosmētika, jo plašajā produktu klāstā līdztekus pretnovecošanās līnijai ir arī kosmētika, kas izstrādāta šīm problēmām. Starp tiem ir arī jaunais “Labrains” ABC DE IN+ENSE CREME sejas pretgrumbu krēms ar keramīdiem, antioksidantiem, aveņu ketonu un bakučiolu, kas izgaismo, mitrina un izlīdzina ādu un ir piemērots jutīgai ādai. Arī “KEMERN” prezentēs pašus jaunākos produktus, kas apvieno Ķemeru sēravota un ārstniecisko dūņu spēku ādas atjaunošanai un stiprināšanai dabiskā veidā. Starp jaunumiem – maska sejas dziļai attīrīšanai un atjaunošanai un acu krēms uz sērūdens bāzes ar dūņām un augu cilmes šūnām.
Kuplām skropstām un izteiksmīgām uzacīm
Pirmo reizi izstādē piedalīsies “Eye Couture” dibinātāja Ilze Sauša, kuru daudzi pazīst kā pieredzējušu kosmētikas ķīmiķi un produktu tehnoloģi. Viņa vairāk nekā 10 gadus ir strādājusi ar starptautiskiem zīmoliem un pārstāvējusi lielus uzņēmumus Latvijā. Tagad Ilze Sauša ir radījusi savu zīmolu un inovatīvus uzacu un skropstu kopšanas produktus un uzsākusi to ražošanu Latvijā. “Baltic Beauty 2025” varēsi iepazīt zīmolu “Be Sassy” un “Sausha Cosmetics” – skropstu un uzacu laminēšanas after care serumus u. c. profesionālos produktus.
Tvirtam ķermenim
Latvijā un ārvalstīs zināmais “Norden Cosmetic” līdztekus iecienītajiem aromātiskajiem ķermeņa losjoniem, eļļām, pieniņiem un cukura vaskiem iepazīstinās arī ar jauno “Norden Cosmetics massage warming gel”. Sildošā masāžas želeja ir paredzēta slaidinošām pretcelulīta procedūrām un relaksācijai. Tā nesilda masiera rokas, tāpēc, nezaudējot darba kvalitāti un optimālus darba apstākļus, var strādāt ar maksimālo slodzi dienā. Želeja silda klienta ķermeni pēc masāžas un ietīšanas procesā.
Savukārt jaunā Latvijas zīmola “Iluris Lab” plašajā piedāvājumā ir arī ķermeņa serumi un dušas želejas. Produktiem ir rūpīgi izstrādātas formulas no dabīgajām aktīvajām sastāvdaļām, kas sniedz ādai mirdzumu, mitrināšanu un veselību. Arī “One:Zero” piedāvā plašu produktu klāstu tvirtam ķermenim, kas īpaši izceļas ar savu aromātu. Tā jaunākajiem produktiem – mitrinoši un dabiska sastāva ķermeņa losjoniem “WHITE O’HARA” – ir viegli juteklisks, seksīgs franču aromāts, bet “BLACK NAOMI” piemīts viegli saldens un romantisks franču aromāts. Bet, ja lūko pēc intīmās zonas kopšanas līdzekļiem, tad iegriezies “Skaistuma rituāli” stendā, lai iepazītu jaunās intīmziepes ar mīlīgu nosaukumu “Mur Mur”. Tām ir rūpīgi atlasītas sastāvdaļas, kas apvieno dabas spēku un zinātniski pamatotas formulas, piedāvājot maigu attīrīšanu, mitrināšanu un nomierinošu kopšanu. Krēmi, putotie sviesti, eļļas un skrubji – to visu varēsi iepazīt un izmēģināt, ja ielūkosies “Līga Nature Cosmetics” stendā. Produkti ir dabīgi, roku darbs un veidoti ar rūpīgu pieeju cilvēka labsajūtai un ādas veselībai.
Veselīgiem matiem
Ja tev ir svarīga dabīga kosmētika, tad ņem vērā – influencere un uzņēmēja Kristīna Andža ar savu lolojumu zīmolu “One:Zero” izstādē piedāvās jau daudzu iecienīto matu kosmētiku. Viņas šampūni, balzami un eļļas ir izstrādāti bez sulfātiem un parabēniem. Tie ir bagātināti ar dabīgām eļļām un augu ekstraktiem, palīdzot atjaunot matu veselību un mirdzumu. Savukārt dermokosmētikas zīmols “Fitodrogas” ražo toniku arī matu augšanas veicināšanai. Vai zināji? Tā sastāvā esošie vitamīniem bagātie nātru, bērzu lapu ekstrakti un B3 vitamīna kombinācija labvēlīgi ietekmē matu folikulas.
Maigām rociņām
Mēdz teikt, ka sievietes vecumu nodod rokas. Lai tā nebūtu, “7 Day Cosmetics”, kas izgatavo produktus no dabīgām sastāvdaļām un bez hormonus traucējošām ķīmiskām vielām, “Baltic Beauty 2025” prezentēs inovatīvu roku krēmu ar augstvērtīgām dabīgām eļļām un PENTAVITIN®. Tas dziļi mitrina un atjauno ādu. Bet “Fitodrogas” izstādē iepazīstinās ar diviem roku krēmiem – mitrinošu krēmu lietošanai dienā, bet otru – barojošu krēmu lietošanai naktī.
Samtainām pēdiņām
Ko darīt, ja diskomfortu rada sausa pēdu āda? Lai novērsu šo problēmu, katru dienu pēc dušas lieto kopjošu pēdu krēmu vai losjonu. Tam lieti noderēs iecienītais “KEMERN” intensīvas iedarbības atjaunojošs dūņu krēms ar sastāvā esošo UREA, tējas koku un dūņu ekstraktu, kas mitrina ļoti sausu pēdu ādu, padara to maigu un gludu. Savukārt, ja esi podologs, tad atgādināsim, ka izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmums ar diezgan līdzīgu nosaukumu – “Kerman”, kas ražo nagu vīles un pedikīra diskus.
Bet tas vēl nav viss! Ar jaunumiem iepazīstinās arī daudzi citi vietējie uzņēmumi. Piemēram, “Skrub.lv” – sausos kafijas skrubjus un funkcionālas masāžas ziepes, “Spike Brand” – lūpu kosmētiku, otas, ķermeņa un matu kosmētiku, bet “Zelt” – produktus uzturam, skaistumam un veselībai ar smiltsērkšķiem.
Jau ziņots, ka no 31. oktobra līdz 2. novembrim Ķīpsalā notiks izstāde “Baltic Beauty 2025”, kur pašu aktuālāko – kosmētikas produktus, tehnoloģijas, procedūras un darba metodes skaistumkopšanā – prezentēs vairāk nekā 340 uzņēmumu no 18 valstīm.
Izstādes darba laiks:
31.oktobrī–1. novembrī 11.00–20.00
2. novembrī 11.00–17.00
Biļešu cenas:
Pieaugušajiem – 7,50 €
Skolēniem, pensionāriem, personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību) – 5,50 €
Bērniem līdz 7 gadiem ieeja bez maksas!
Autostāvvieta – 5 €
Bezmaksas autostāvvietas izstādes apmeklētājiem:
• P3 autostāvvieta Matrožu ielā 12 un bezmaksas transfērs.
• T/C “Olimpia” darba laikā neierobežotu laiku izstādes norises dienās.