Sebastian Professional Relaunch 2025 - radošuma, drosmes un matu mākslas svētki
2025. gada 14. oktobrī Rīgā notika Sebastian Professional relaunch – pasākums, kas pulcēja salonu īpašniekus, frizierus, stilistus un digitālā satura autorus, lai kopīgi svinētu zīmola jauno posmu un atdzimšanu profesionālās matu kopšanas pasaulē. Vakara laikā uz divām radošām skatuvēm tika prezentētas Sebastian Professional jaunākās tendences un matu mākslas interpretācijas.
Publiku iedvesmoja divi izcili stilisti
Eduard Ghazaryan (Annormal Studio), kurš demonstrēja konceptuāli arhitektonisku pieeju un drosmīgu matu formu kombinācijas,
Māris Vīgups (Skaistuma darbnīca), kurš akcentēja kustību, brīvību un emociju estētiku.
Abi kopā ar sešiem modeļiem radīja vizuālus stāstus, kas atspoguļoja Sebastian Professional filozofiju – brīvība, individualitāte un radošuma spēks.
Pasākums apliecināja, ka Sebastian Professional turpina iedvesmot un apvienot profesionāļus, kuri vēlas pārkāpt robežas un radīt jaunas skaistuma definīcijas.
Zīmols Sebastian Professional dibināts Losandželosā 1972. gadā vizionāru matu stilistu Geri Cusenza un John Sebastian vadībā. Kopš pirmsākumiem zīmols ir bijis inovāciju un pašizpausmes pionieris, kas mainījis matu kopšanas industriju ar revolucionāriem produktiem un radošu pieeju. Sebastian ir pazīstams ar tādiem ikoniskajiem produktiem kā Shaper matu laka un Potion 9, kā arī ar drosmīgu filozofiju — “Shape Your World”, kas iedvesmo stilistus visā pasaulē radīt unikālus, personiskus un mākslinieciskus tēlus.
Jaunās paaudzes Sebastian Professional produkti jau ir pieejami Kolonna salonu tīklā Rīgā, un drīzumā – arī lielākajos skaistumkopšanas salonos visā Latvijā.