Masīvas rotas, paceltas apkakles, krāsas - kas ir aktuāls 2025. gada rudens stilā
Foto: Vida Press, Picture Alliance / IK Aldama
Masīvas rotas, paceltas apkakles, krāsas - kas ir aktuāls 2025. gada rudens stilā

Ērika Skredele

2025. gada rudens mode iemieso drosmi, daudzslāņainību un izteiktus kontrastus. Dizaineri meistarīgi rotaļājas ar siluetiem un faktūrām, radot tēlus, kuros elegance satiekas ar kādu negaidītu elementu.

Krāsu paletē dominē unikāli pretstati,  piemēram, šokolādes brūnais apvienojumā ar spilgtu magoņu sarkano. Silueti ar izceltiem pleciem pauž izteiktu pārliecību, rūtiņas atdzimst kā mūžīgās klasikas zīme, bet masīvās rotas kļūst par bruņām un pamanāmu spēka manifestu. Šis ir ceļvedis sezonas galvenajām tendencēm un aktuālākajiem toņiem, kas rudens garderobei piešķirs jaunu šķautni.

Kažoks – mākslīgs vai atdzimis

Kažoks mūsdienās vairs nav tikai praktisks siltuma avots. Tas kļūst par stila akcentu – reizēm mākslīgs, košs un apjomīgs, kas piešķir tēlam dramatismu, reizēm atdzimis jaunā veidolā. Aizvien biežāk dizaineri izmanto pārstrādātus materiālus vai otrreizējas pārstrādes audumus, piešķirot tiem jaunu dzīvi. Tas nozīmē pavisam lielu iespēju, ka sezonas stilīgāko kažoku atradīsi tieši second hand veikalos. Šādi kažoki stāsta par ilgtspēju un spēju pārvērst pagātni par mūsdienīgu tagadni.

foto: REUTERS/SCANPIX
Prada
Prada

Pārspīlēti pleci

Pēdējo sezonu bestsellers, ko radījis Simons Ports Žakmī, šodien piedzīvo īstu popularitātes virsotni. Apjomīgas žaketes, mēteļi un kardigani ar brīvu augšdaļu piešķir tēlam spēku un pārliecību, bet līdzsvaram tos ieteicams kombinēt ar piegulošu, lakonisku apakšdaļu.

foto: ddp/Zeppelin / Avalon / Vida Pre
Givenchy
Givenchy

Getras un garās zeķes

No sportiska aksesuāra getras pārtapušas par modes akcentu. Spilgtās un krāsainās versijas piesaista uzmanību un ļauj rotaļāties ar tēlu, radot dinamisku noskaņu.

foto: picture alliance / Ik Aldama
LOUIS VUITTON
LOUIS VUITTON

Paceltas apkakles

Šajā sezonā paceltās apkakles kļuvušas par vienu no galvenajiem stila akcentiem. Tās ne vien pasargā no vēja, bet arī vizuāli pagarina siluetu, piešķirot stājai eleganci un spēku.

foto: CAMERA PRESS/AAF/CAMERA PRESS /
Alexander McQueen
Alexander McQueen

Daudz jostu

Josta šoruden vairs nav tikai funkcionāla detaļa – tā nosaka proporcijas, piešķir stilu un pat raksturu. To nēsā zemāk, pāri mēteļiem un džemperiem, padarot tēlu negaidītu un intriģējošu. Dizaineri gājuši vēl tālāk, kolekcijās liekot vairākas jostas citu virs citas, dažkārt pat četras vienlaikus.

foto: picture alliance / Ik Aldama
CHRISTOPHER ESBER
CHRISTOPHER ESBER

Masīvas rotas

Šīs sezonas rotas vairs nav tikai neliels aksesuārs. Milzīgi auskari, pērļu virtenes, ķēdes un smagas aproces kļūst par centrālo akcentu, kas pievērš skatienu un piešķir tēlam stingru, neatkārtojamu raksturu. Tās ir spēka zīme, un tieši tāpēc masīvas rotas kļuvušas par vienu no rudens neatņemamām iezīmēm.

foto: SplashNews.com/ Vida Press
Celine
Celine

Rudens krāsu palete


Poppy red jeb sarkanais

Valentino un Saint Laurent skatēs spilgtais un enerģiskais magoņu tonis kļuva par sezonas sirdi.

foto: ddp/Zeppelin / Avalon / Vida Pre
Valentino
Valentino

Maigi rozā

Rožainie toņi saglabā savu vietu arī rudenī, piešķirot tēlam maigumu.

foto: Best Image / BACKGRID/ Vida Pres
Moschino
Moschino

Zaļais

Zāles, olīvu un haki nokrāsas, kas rada dabisku, bet modernu sajūtu.

foto: picture alliance / Ik Aldama
SAINT LAURENT
SAINT LAURENT

Medus melone

No koraļļa līdz ķirbim, dzeltenie un oranžie toņi piešķir rotaļīgumu.

foto: Best Image / BACKGRID/ Vida Pres
Miu Miu
Miu Miu

Šokolādes brūnais

Silts, bagātīgs, elegants. Lieliski sader ar citiem šīs sezonas topa toņiem, arī klasiski melno.

foto: picture alliance / Ik Aldama
GUCCI
GUCCI

