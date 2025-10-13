Kur mode satiek redzi: briļļu tendences 2025. gadam
Brilles vairs nav tikai redzes korekcijas palīglīdzeklis. Tās kļuvušas par personības izpausmi un vienu no redzamākajiem aksesuāriem ikdienas tēlā. 2025. gadā briļļu mode turpina kustēties drosmīgā virzienā – apvienojot klasiskus siluetus, jaunas faktūras un negaidītus krāsu risinājumus. VIZIONETTE eksperti ir apkopojuši šī gada tendences, par kurām zina gan modes dizaineri, gan stila entuziasti.
Klasikas atgriešanās – apaļas, kvadrātveida un aviatoru formas
Klasika ir atpakaļ, tikai ar modernu tvistu. Apaļas brilles piešķir maigumu un intelektuālu šarmu – tās redzamas jaunajās Chloé un Gucci kolekcijās. Kvadrātveida modeļi atgādina 80. gadu spēku un pašpārliecinātību, savukārt aviatoru stils piedzīvo renesansi – ar plānākiem rāmjiem un sievišķīgākiem akcentiem (Celine, Tom Ford). Tās ir formas, kas der gan birojam, gan ielām, gan pasākumiem – universāli un laikmetīgi.
Oversize un “statement” silueti
Lielo briļļu tendence turpinās arī 2025. gadā. Modes skatēs dominē izteiksmīgas, drosmīgas briļļu formas (“statement frames”) – ar izteiktām līnijām un mākslinieciski veidotu dizainu. kas kļūst par centrālo tēla detaļu (Prada, Miu Miu). Oversize forma ne tikai pasargā acis, bet arī sniedz raksturu un izsmalcinātību.
Caurspīdīgais acetāts un “soft minimalism”
Šī sezona turpina caurspīdīgo ietvaru uzvaras gājienu – “crystal clear” un “frosted” acetāta brilles joprojām ir modē. Tās rada gaismas, tīrības un viegluma efektu, ideāli piemērotas pavasara–vasaras garderobei. Arī plānie metāla rāmji – īpaši zeltā vai šampanieša tonī – kļūst par daļu no jaunā minimālisma. Šo virzienu izceļ Lindberg, Silhouette un Miu Miu – zīmoli, kas eleganci izprot caur vienkāršību.
Krāsas: no zemes toņiem līdz drosmīgiem akcentiem
2025.gadā modes pasaulē ir līdzsvars starp neitralitāti un pašizpausmi. No vienas puses – zemes toņi, piemēram, bēšs, olīvu un dzintara krāsa. No otras – akcentkrāsas: zils, violets un sarkans kļūst par pašpārliecinātu izvēli tiem, kas vēlas izcelties. Vogue šī gada tendencēs to dēvē par “dopamine eyewear” – brilles, kas uzlabo garastāvokli.
Retro elegance: cat-eye un septiņdesmito atskaņas
Modes nams Miu Miu turpina uzturēt cat-eye formu kā sievišķības simbolu – taču tagad tā ir mazāka, plānāka un mūsdienīgāka. Tāpat atgriežas 70. gadu iedvesmotie silueti, īpaši ar zeltītām detaļām un siltu toņu rāmjiem. Rezultāts – brilles, kas izskatās kā vintage atradums, bet jūtas kā moderns dizaina darbs.
Brilles kā pašizpausme
2025.gads nostiprina tendenci “vairāk nekā viena tēls, vairāk nekā viens ietvars”. Brilles kļuvušas par aksesuāru, ko maina atkarībā no noskaņojuma – līdzīgi kā somu vai apavus. VIZIONETTE filozofija to precīzi atspoguļo – brilles nav tikai redzei, tās ir stila izpausme.
Neatkarīgi no tā, vai izvēlies klasisku aviatoru, caurspīdīgu rāmi vai spilgtu akcentkrāsu, šī gada galvenā tendence ir viena – būt redzamam. Jo stils nav tikai tas, ko uzvelc, bet arī tas, kā tu sevi parādi pasaulei.