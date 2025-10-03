Stipru un veselīgu matu noslēpums - kas tā pamatā?
Spīdīgi un krāšņi mati var būt ikvienai, pielietojot pareizos produktus.
Proteīns šobrīd ir viens no populārākajiem uzturvielu veidiem veselības un labsajūtas jomā. Tam ir pamatots iemesls — tas ir būtisks makroelementu avots muskuļu attīstībai, svara kontrolei un paaugstināta vielmaiņas līmeņa uzturēšanai, un tā ir tikai daļa no tā priekšrocībām.
Tomēr proteīns nav svarīgs tikai iekšējo orgānu veselībai. Kā vēsta Womanshealthmag.com, tas ir arī būtisks ādas, nagu un matu stāvokļa uzturēšanā. Kā skaidro Tonja Leina, kosmētikas ķīmiķe un "Curly Chemistry" dibinātāja, cilvēka mati galvenokārt sastāv no keratīna, īpaša proteīna. Ja šis proteīns tiek bojāts, mati var kļūt vāji un bez dzīvības. Tomēr nav jāuztraucas — proteīna ārstēšanas līdzekļi palīdz atjaunot bojāto matu dzīvīgumu. Leina uzsver, ka šie produkti “lieliski labo vājās vietas matu aizsargājošajā ārējā slānī, palīdzot atjaunot gludumu un samazināt pūkošanos.”
Kas ir ārstēšana ar proteīnu?
Proteīna ārstēšanas līdzekļi – tie ir matu kopšanas produkti, kas satur proteīnus, lai stiprinātu un atjaunotu bojātus matus. Kā skaidro Sofija Emmanuela, kosmētiķe un triholoģe Crown Worthy Inc Ņujorkā, šos produktus bieži pārdod kā matu maskas, bet var būt arī krēmu, kondicionieru vai šķidru ārstēšanas līdzekļu formā.
Šajās procedūrās izmanto dažādus proteīnus — keratīnu, zīda, kviešu, sojas proteīnu un kolagēnu, paskaidro Leina. Dažos produktos ir arī aminoskābes — proteīnu celtniecības bloki — hidrolizēti proteīni, kas ir sadalītas mazākās molekulās, un peptīdi — īsas aminoskābju ķēdes, piebilst Emmanuela. Šīs mazākās molekulas ļauj produktiem dziļāk iekļūt matu šķiedrā, nodrošinot ilgstošāku efektu.
Daži proteīna līdzekļi satur arī mīkstinošas un mitrumu saglabājošas sastāvdaļas, piemēram, rīcineļļu, šī sviestu un glicerīnu, tādējādi kalpojot arī kā kondicionieri.
Matu struktūras īss pārskats
Lai saprastu, kā proteīna ārstēšana ietekmē matus, noder zināt to uzbūvi. Mati sastāv no diviem galvenajiem slāņiem, skaidro Emmanuela. Ārējais slānis jeb kutikula ir veidots no mirušām, pārklājošām šūnām, galvenokārt no keratīna, papildina Leina. Viņa to salīdzina ar “dakstiņiem uz jumta,” kas aizsargā matu šķiedru no apkārtējās vides un piešķir dabisku spīdumu, ja tā ir veselīga.
Zem kutikulas atrodas kortekss — garas keratīna ķēdes, kas savienotas ar ķīmiskām saitēm, piebilst Emmanuela. Kortekss nodrošina matu spēku, elastību un ietekmē to tekstūru — cirtainību, biezumu vai plānumu, skaidro Leina. Visdziļākais slānis ir medulla, kas ne vienmēr ir visos matos un biežāk sastopama biezākiem matiem. Tās precīzā funkcija vēl nav pilnībā izprasta, taču tiek uzskatīts, ka tā ietekmē matu izskatu.
Kā bojājumi ietekmē matus?
Karstā ieveidošana, krāsošana, balināšana un ķīmiskie produkti, piemēram, relaksatori, var nopietni bojāt keratīnu kutikulā, skaidro Emmanuela. Pat rupja ķemmēšana var radīt bojājumus, piebilst Leina. Šie bojājumi izraisa kutikulas “dakstiņu” plaisāšanu, saplīšanu un robainumu.
Bojājumi var vājināt arī korteksu un tā ķīmiskās saites, piebilst dermatologs Roberts Finijs, MD. Tas noved pie trausliem, vājiem matiem, kuri slikti saglabā mitrumu, skaidro Leina. Bojāts proteīns var izraisīt matu lūšanu un pārmērīgu pūkošanos.
Kā proteīna ārstēšana palīdz?
Uzklājot proteīna līdzekli, tiek atjaunota kutikula, noliekot “dakstiņus” plakani, tādējādi mati kļūst gludi, elastīgi, spīdīgi un izturīgi, skaidro Leina. Emmanuela to salīdzina ar nagu laku, kas aizpilda trūkstošās vietas. “Tas ir kā neredzams proteīna pārklājums,” viņa piebilst.
Teksturētiem matiem šī ārstēšana padara cirtas elastīgākas un izteiktākas, samazinot pūkošanos. Viļņainiem vai taisniem matiem tā piešķir biezumu un spīdumu. Proteīna stiprums arī samazina matu lūšanas risku, palīdzot saglabāt garumu.
Tomēr efekts ir pagaidu rakstura, un, lai uzturētu rezultātus, līdzekļus jālieto regulāri, brīdina Emmanuela.
Kad nepieciešama proteīna ārstēšana?
Tādi simptomi kā pūkošanās, blāvums un lūšana var liecināt par vajadzību pēc proteīna ārstēšanas. Leina piedāvā dažus testus, lai to noteiktu:
-
Plīšanas tests: Pēc matu izmazgāšanas un ķemmēšanas paņemiet izkritušu matu šķiedru un lēnām pavelciet to abos galos. Ja mati izstiepjas dažas sekundes pirms plīšanas, tie ir veselīgi. Ja plīst uzreiz, nepieciešama mitrinoša ārstēšana. Ja mati izstiepjas plāni un neatgriežas sākotnējā formā, vajadzīga proteīna ārstēšana.
-
“Spageti mati” tests: Mitri mati var justies lipīgi un salipuši, līdzīgi kā spageti, kas norāda uz proteīna trūkumu.
-
Augsta porainība: Atvērtas un paceltas kutikulas ļauj mitrumam ātri iztvaikot, izraisot pūkošanos un bojājumus, ko var novērst ar proteīna ārstēšanu.
-
Ķīmiskā apstrāde: Regulāra relaksatoru, krāsošanas vai balināšanas lietošana vājinās kutikulu un korteksu, tāpēc regulāra proteīna ārstēšana palīdzēs atjaunot matu spēku.
Smagi bojāti un pārlieku apstrādāti mati var gūt labumu arī no saišu atjaunošanas līdzekļiem, kas satur aminoskābes un peptīdus — proteīnu celtniecības blokus. Šie produkti iekļūst dziļāk korteksā, atjaunojot bojātās saites un nodrošinot ilgstošāku efektu nekā parastās proteīna ārstēšanas.
Lietošanas biežums un piesardzība
Pārāk bieža proteīna līdzekļu lietošana var izraisīt matu lūšanu, brīdina Ņujorkas friziere Mahogānija Greisa. Eksperti iesaka lietot šos produktus ne biežāk kā reizi 4–6 nedēļās, ja vien instrukcijas nenosaka citādi. Dr. Finijs uzsver, ka pārmērīga lietošana var izraisīt proteīna pārslodzi — mati zaudē mitrumu, elastību un spīdumu, kļūst stīvi un trausli.
Daži dziļie kondicionieri, atstājami līdzekļi un šampūni satur hidrolizētus proteīnus vai aminoskābes, taču, ja tie nav marķēti kā proteīna ārstēšanas līdzekļi, tos var lietot biežāk, jo tie nesatur pietiekami daudz proteīna, lai būtiski ietekmētu matu stāvokli.
Vienmēr ievērojiet produkta lietošanas norādījumus — daži jāizskalo uzreiz, citus jāatstāj matos noteiktu laiku, bet dažus var atstāt bez skalošanas. Pēc ārstēšanas ieteicams lietot kondicionieri, īpaši, ja produkts nesatur mitrinošas sastāvdaļas, jo proteīna līdzekļi “sacietina matus, cenšoties novērst lūšanu,” skaidro Emmanuela. Mitrinošs kondicionieris palīdzēs novērst pārmērīgu cietību.