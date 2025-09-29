No Vidzemes pļavām līdz miljonu biznesam - Gunas Martinesas-Serrano iedvesmojošais stāsts
Ir sievietes, kuru dzīves ceļš atgādina lotosa ziedu, – tas izlaužas no dūņām, lai uzplauktu visā krāšņumā. Tieši tāds ir Gunas Martinesas-Serrano stāsts – no bērnības Vidzemes laukos līdz lielākajam matu pieaudzēšanas uzņēmumam Baltijā ar gandrīz 25 cilvēku komandu un apgrozījumu, kas pārsniedz miljonu eiro.
Bērnības spēka vieta
“Mana mamma nebija miljonāre,” ar smaidu saka Guna. Viņas bērnība aizritēja Launkalnē, Vidzemes augstienē. Tur, smagi strādājot vecmāmiņas mājā, palīdzot dārzā un saimniecībā un “Lieduliešu” govju fermā vasarās ganot govis zirga mugurā, pagāja viņas bērnība. “Vecmāmiņas mājas man ir vērtību un spēka vieta. Te sakņojas mans iekšējais kodols,” Guna saka.
No Launkalnes katru rītu pulksten 6.30 Guna ar autobusu devās uz Smilteni, kur pabeidza 9. klasi, bet vēlāk mācības turpināja Valmieras Valsts ģimnāzijā. “Bija grūti. Matemātikā un angļu valodā negāja spoži, un 10. klases beigās mani palūdza izņemt dokumentus no skolas.”
Studijas un pirmās mācības
Pēc ģimnāzijas Guna iestājās Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā, kur apguva biroja darba organizāciju. Tur iegūtās zināšanas viņa tagad var likt lietā savā uzņēmumā. Četri gadi kopmītnēs bijuši bohēmiski, bet iemācījuši disciplīnu un prasmi pastāvēt par sevi. Tālāk ceļš veda uz Rīgu. Biznesa augstskolā “Turība” Guna studēja uzņēmējdarbības vadību, savukārt Latvijas Universitātē – pedagoģiju, apgūstot angļu valodas skolotāja studiju programmu.
“Kad man Valmieras Valsts ģimnāzijā bija divnieks angļu valodā un matemātikā, likās, ka dzīvē nekas labs no manis nesanāks. Nekad nebūtu domājusi, ka vēlāk pabeigšu angļu valodas pedagogus, pirmo pusotru gadu angliski sarunāšos ar savu vīru spāni, un arī divnieks matemātikā man nav traucējis pabeigt “Turības” Uzņēmējdarbības vadības fakultāti. Turklāt abās augstskolās mācījos paralēli – Latvijas Universitātē klātienes programmā, bet vakaros “Turībā” nepilna laika klātienes programmā. Un, neraugoties uz divnieku matemātikā 10. klasē, tagad esmu izveidojusi veiksmīgu uzņēmumu, nozares līderi Baltijas valstīs, kura gada apgrozījums ir vairāk nekā miljons eiro. Nesen viens piegādātājs, kurš ir bijis visā Eiropā šāda veida salonos, teica: “Guna, šāda izmēra salona un veikala matu pieaudzēšanas nozarē nav visā Eiropā.”
Pirmie soļi uzņēmējdarbībā
“Tieši studiju laikā sākās mans uzņēmējdarbības ceļš,” stāsta Guna. “Es pati kā kliente izmantoju matu pieaudzēšanas pakalpojumu. Tagad varu teikt lielu paldies meistarei, kuras darbs nebija kvalitatīvs, jo tieši tas mani motivēja domāt, kā lai pieaudzēju matus, neejot katru nedēļu uz garantijas apkopēm un nemaksājot naudu, kas tobrīd bija jālūdz ģimenei un vecmāmiņai. Toreiz, 2007. gadā, mana draudzene Sintija no Smiltenes vēlējās afrikāņu bizītes. Par šo darbu meistare prasīja 70 latu. Es piedāvāju sapīt lētāk. Atradu kursus “Matu pieaudzēšana un afrikāņu bižu pīšana”, trīs dienas pinu draudzenei matus un sapratu, kāpēc tas maksā 70 latu. Tā kā man ļoti patika matu pieaudzēšana un bija izieti kursi, nolēmu, ka no mācībām brīvajos brīžos varētu piepelnīties, lai būtu savi ienākumi.
Ap 2007. gadu sāku darbību no mājām – Pļavniekos, Purvciemā, vēlāk Mežciemā. Sākās 2008. gada krīze, un cenas par darbu kļuva tik zemas, ka man neatmaksājās braukt ar savu automašīnu uz veikalu, iegādāties matus pieaudzēšanai, mainīt stiprinājuma vietu (jo oriģināls neturējās, tas bija jāpārtaisa par savu naudu). Izlēmu, ka situāciju glābs tikai tas, ja pati tirgošu matus; tad vismaz kaut kas paliks pāri iztikai.
Tajā laikā mamma pārdeva mūsu meža cirsmu un mums ar brāli iedeva naudu. Es par visu šo naudu, ap 5000 latu, iepirku matus. Ražotājs man solīja pašu labāko, bet mati izrādījās nekvalitatīvi. Knapi izķepurojos. Tā bija mācība uz mūžu. Turpmāk meklēju tikai uzticamu piegādātāju (ļoti palīdzēja angļu valodas zināšanas). Man izdevās tādu atrast, un mums ir veiksmīga sadarbība jau 16 gadu garumā.
Kvalitāte matiem bija ļoti laba, un pieprasījums auga strauji. Drīz vien dzīvoklis kļuva par šauru. Atceros, ka dzīvokļa gaitenī bija kases aparāts, istabā stends ar matiem un mana darba vieta. Pati pieaudzēju klientēm matus, stāvot pie krēsla, un nemitīgi zvana telefons – klientes, kuras atbraukušas, lai iegādātos matus. Sapratu, ka mans hobijs jau pārtapis par nopietnu nodarbošanos, un riskēju – aprēķināju pamatizdevumus un atvēru pirmās telpas Avotu ielā 17, tikai 30 kvadrātmetru platībā. Pieņēmu pirmo darbinieci – administratori. Kad pieraksts bija pārpildīts – pirmo meistari. Pēc gada uzņēmums pārcēlās uz plašākām telpām un tika veidota meistaru komanda.”
Augšana un stiprināšanās
“Pēc dažiem gadiem mums jau bija 230 kvadrātmetru plašas telpas un komandā strādāja vairāk nekā 14 cilvēku,” Guna turpina. Tagad uzņēmums atrodas Čaka ielā 33 – gandrīz 400 kvadrātmetru plašās telpās pašā Rīgas centrā, kas iegādātas ar bankas palīdzību.
“Risks bija liels, ieguldījumi remontā un aprīkojumā mērāmi vairākos simtos tūkstošu eiro. Bija arī pa kādam “atbalstītajam”, kurš teica: “Jums vairs nebūs bezmaksas stāvvietas, kurš pie jums tur brauks?” Vai: “Man pazīstamie pārcēlās uz citu vietu, un bizness tika slēgts, jo cilvēki vairs nenāca…” Un tamlīdzīgi. Bet neļāvos iedziļināties šādās runās un turēju fokusu uz – man viss izdosies! Gribēju radīt klientēm oāzi, skaistuma un miera ostu ar augstas kvalitātes mēbelēm no Itālijas un izsmalcinātu interjera dizainu. Pārdevu pat garāžu, lai iegādātos baroka stila mēbeles veikala interjeram pirmajā stāvā.”
Ceļš līdz šiem panākumiem nebija viegls. “Pirmie septiņi gadi pagāja, ieguldot visu peļņu atpakaļ uzņēmumā. Ir bijis laiks, kad darbinieki mani sūtīja uz veikalu, lai nopērku jaunus apavus, jo esošie neizskatās estētiski. Mana vērtība bija izaugsme, par sevi nedomājot. Nekad neesmu šaubījusies – darbinieki un klienti ir un būs mana prioritāte.”
Tagad matu pieaudzēšanas centram MELLA.lv jau ir gandrīz 25 darbinieku kolektīvs, kas strādā ar cieņu, atbalstu un profesionālismu, bet uzņēmuma apgrozījums pārsniedz miljonu eiro.
Nosaukuma nozīme
Uzņēmuma nosaukums MELLA sakņojas latīņu valodā un senajās vārdnīcās. Tas saistīts ar ūdeni un upēm – simbolu, kas atgādina par plūdumu, nepārtrauktu kustību un spēju virzīties uz priekšu. Itālijā ir kalnu upe Mella. Tā kā šis nosaukums jau bija aizņemts, tika izvelēts MELLA.lv.
“Man šķita svarīgi, lai nosaukums nes sevī dziļāku nozīmi. Mella ir kalnu upe – tā plūst, nes sev līdzi jaunas idejas, attīstību un spēku. Tieši tā arī redzu manu uzņēmumu,” skaidro Guna.
Simbols – lotosa zieds
Uzņēmuma logotipā redzams lotoss. “Kāpēc? Jo lotoss vienmēr spēj pacelties no dūņām un uzziedēt visā krāšņumā jebkādos apstākļos,” Guna vieš skaidrību. Arī logotips nav izvēlēts nejauši. Lotosa zieds ir spēka un izturības simbols. Tas ceļas no dūņām un tumsas, lai atklātu savu patieso krāšņumu gaismā. “Lotoss ir kā mūsu uzņēmuma filozofija – neraugoties uz grūtībām, mēs spējam ziedēt un augt,” saka Guna.
MELLA.lv labdarības projekts “Sintija”
Ja nebūtu bijis Sintijas – draudzenes, kurai bija nepieciešamas afrikāņu bizes, tāpēc Guna izgāja arī matu pieaudzēšanas kursus –, iespējams, nebūtu arī MELLA.lv. 2023. gadā Sintija zaudēja cīņā ar vēzi. Slimība tika atklāta vēlu, un Sintija par to klusēja, nestāstīja.
Pēc Sintijas aiziešanas Guna uzzināja, ka draudzene par lielu naudu bija iegādājusies sintētisko matu parūku, kuru tā arī nekad neuzvilka. Pēc nepatīkamā incidenta ar sintētisko matu parūku Guna sāka ievākt visu pieejamo informāciju par dabīgo matu parūkām, to izgatavošanu un kvalitāti. Viņa secināja, ka šādas parūkas ir ļoti dārgas. Sievietēm, kuras saskārušās ar onkoloģiju, tādu iegādāties ir sarežģīti, jo parūka var izmaksāt pat 3000–4000 eiro. Guna veltīja ārkārtīgi daudz laika tam, lai atrastu labāko kvalitātes un cenas proporciju un lai uzņēmums varētu dāvāt parūkas sievietēm, kuras slimo ar vēzi, kā arī, lai šādas parūkas varētu iegādāties salonā MELLA.lv.
Projekts tika plānots un apspriests kopš 2023. gada. Parūku izvēles, saskaņošanas un ražošanas process True Hair matu rūpnīcā ilga sešus mēnešus, jo, izrādās, lai izgatavotu parūku no premium kvalitātes matiem, nepieciešamas speciālas tehnoloģijas un zināšanas (jo matiem ir kutikulas). MELLA.lv desmit sievietēm gadā dāvina premium kvalitātes dabīgo matu parūkas 715 eiro vērtībā. Mērķis ir sniegt neaizmirstamu pārvērtību, lutināšanas un pozitīvu emociju piesātinātu dienu projekta dalībniecēm, kā arī atgādināt par patiesajām dzīves vērtībām citām sievietēm. Aicināt sievietes apstāties un veltīt laiku sev, savai labsajūtai, kā arī veikt regulāras veselības pārbaudes.
Iedvesma citām sievietēm
Šodien Guna ir harismātiska un enerģiska uzņēmēja, kura ar degsmi un mērķtiecību turpina attīstīt savu biznesu. Viņas stāsts pierāda, ka nekas nav neiespējams, ja ir darbs, drosme, fokuss un ticība sev.
“Daudzi domā, ka uzņēmējdarbība ir spožums, vieglums un bagātība. Patiesībā tas ir smags darbs, risks un gadiem ilga neatlaidība. Bet, ja dari no sirds, viss ir iespējams,” uzsver Guna. “Mans lielākais konkurents nozarē esmu es pati. Katru dienu domāju, vai esmu labāka, zinošāka nekā vakar. Nesalīdzinu sevi ar citiem, bet eju pati savu ceļu – nebeidzamo ceļu uz izcilību, saglabājot skaidru fokusu un vīziju, mācoties no pasaules līderiem, strādājot ar savu pašizaugsmi.”
Un patiešām – Gunas Martinesas-Serrano stāsts no Vidzemes pļavām līdz pašas vadītam uzņēmumam ar miljona apgrozījumu apliecina, ka sievietes spēks ir neizmērojams.