Atklāta jaunākā inovāciju skaistumkopšanā - Smoothfiller matu nogludināšanas procedūra
Rīgā, Wella International Studio, Latvijas frizieri, stilisti un salonu īpašnieki tika iepazīstināti ar Wella Professionals jaunāko inovāciju skaistumkopšanā – Smoothfiller matu nogludināšanas procedūru. Tā sola ne vien gludus un spīdīgus matus, bet arī ilgnoturīgu pārliecību par savu tēlu.
Wella Professionals Smoothfiller ir revolucionāra demi-permanenta procedūra, kas izstrādāta, lai risinātu vienu no visbiežākajām sieviešu problēmām – spurainus, nepakļāvīgus un grūti ieveidojamus matus. Procedūra nogludina, atjauno un uzlabo matu struktūru, padarot tos paklausīgus un viegli kopjamus līdz pat trim mēnešiem.
Inovācijas pamatā ir Smoothfiller Smart Delivery sistēma, kas nodrošina aktīvo vielu iekļūšanu dziļi matu garozā, iedarbojoties no iekšpuses. Termiskās aktivācijas procesā organiskā aminoskābe aizpilda olbaltumvielu struktūru un veido jaunas, stabilas saites, kas sniedz matiem ilgnoturīgu gludumu, elastību un mirdzumu.
“Smoothfiller ir kā jauna ēra matu kopšanā – tas palīdz sievietēm iegūt gludus, viegli ieveidojamus matus un pārliecību par savu tēlu ikdienā,” uzsvēra Wella Professionals pārstāvji, prezentējot jauno procedūru.
Pasākumā viesi tika iepazīstināti ne tikai ar Smoothfiller, bet arī ar uzlaboto ilgviļņu kolekciju PERFORM un jauno salonu produktu – Ultimate Smooth Glass Liquid Layer spreju, kas nodrošina neatvairāmu matu mirdzumu un nogludināšanu.
Studijā valdīja svētku noskaņa – modeļu demonstrējumi, prezentācijas, interaktīvi produktu stendi, loterijas, laimes rats, kā arī šampanietis un gardas uzkodas pārvērta atklāšanas dienu par aizraujošu un iedvesmojošu notikumu skaistumkopšanas profesionāļiem.
Atklāta jaunākā inovāciju skaistumkopšanā – Smoothfiller matu nogludināšanas procedūra
Jaunā Smoothfiller procedūra drīzumā būs pieejama Wella Professionals sadarbības salonos visā Latvijā, piedāvājot klientēm ilgi gaidītu risinājumu – gludus, veselīgus un mirdzošus matus, kuros iemīlēties no jauna.