"Nopietni!" Māmiņu pārsteidz drukas kļūda uz bērnu džempera
Iepērkoties veikalā "Tesco", sieviete bija lielā sajūsmā, ieraugot Helovīna tematikā bērnam domātu divdaļīgu komplektu. Tomēr viņa ātri pamanīja acīmredzamu drukas kļūdu uz džempera.
Rebeka, kura “TikTok” platformā ir @rebeccaanicole_x, teica, ka tas bija tik “mīlīgs komplekts”, ka viņu satrieca pieļautā kļūda. Viņa parakstīja video: “Nopietni! Es pat nepamanīju. Ja kāds ir šo iegādājies, vai arī jums ir šī kļūda?!”
Džempera priekšpusē ir mazs ķirbis ar seju un uzraksts: “little pumpkin” (“mazais ķirbis”), kur kļūdas nav. Tomēr, kad Rebeka pagrieza džemperi, redzams uzraksts: “Best lttle pumpkin picker” (“Labākais mazais ķirbju lasītājs”), kur vārdā “little” trūkst burta “i”.
@rebeccaanicole_x as if! I didn’t even notice. If anyone’s picked this up, has yours got this mistake?! @Tesco @F&F Clothing #tescoclothing #fandfclothing #fandf #clothingmistake ♬ Oh No No No - Music Falcon
Komentāros cilvēki dalījās, ka, skatoties video, ilgi nesaprata, kas ar džemperu nav kārtībā. Daudzas citas māmiņas teica, ka mēģinās “atgriezt” komplektu. Kāds “Tesco” darbinieks komentāros norādīja, ka “visi tērpi ir šādi” un apgalvoja, ka tie “ir noņemti no pārdošanas”.
“Tesco” pārstāvis vēlāk atvainojās klientiem un paziņoja, ka nauda par brāķēto preci tiks atgriezta, ziņo “The Mirror".