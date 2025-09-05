VIDEO: Sajūtu alķīmija - leģendārais “Maison Francis Kurkdjian” darbs “Baccarat Rouge 540”
Desmit gadi slavas virsotnē. Tas ir daudz vai maz? Palūkojoties cilvēces vēsturē, tas ir tikai mirklis. Tomēr haotiskajā 21. gadsimta kultūras kontekstā saglabāt aktualitāti ir diezgan liels izaicinājums! Ja kādam tas izdodas, tad tikai pašiem spilgtākajiem. Viņu vidū neizbēgami ir arī pasaulslavenais parfimērs Frānsiss Kurkdžjans (Francis Kurkdjian). Viņa ceļojums uz augstās parfimērijas olimpu aiz sevis atstāj – droši vien nav grūti uzminēt – reibinošo “Baccarat Rouge 540” pēcsmaržu, kas jau desmit gadus jūtama “Crème de la Crème” veikalos.
Lai gan F. Kurkdžjans kā ārštata parfimērs ir radījis desmitiem aromātu, kas kļuvuši par populārās kultūras simboliem, 2009. gadā viņš nodibināja parfimērijas namu “Maison Francis Kurkdjian”, un tieši “Baccarat Rouge 540” satriecošā popularitāte ne tikai palīdzēja F. Kurkdžjanam notvert veiksmi, bet arī deva veiksmei zelta spārnus.
Stāsts par šo kulta aromātu aizsākās 2014. gadā. Tajā gadā franču kristāla nams “Baccarat” svinēja 250. gadadienu un nolēma atzīmēt šo īpašo notikumu ar oriģinālu autora radītu aromātu, veltītu godājamākajiem viesiem. 250 gadi – 250 numurētas “Baccarat” kristāla pudelītes. Katra no tām svēra aptuveni 500 gramus, un katrai bija 160 mirdzošas šķautnes. Kas tajās bija iekšā? Lūk, arī izaicinājums, ar ko saskārās F. Kurkdžjans.
Parfimērs darbu sāka, iepazīstoties ar “Baccarat” meistariem un iedziļinoties slavenā sarkanā kristāla izcelsmē. Kurkdžjana uzmanību piesaistīja brīnišķīgā vielas metamorfoze – dzidrs kristāls tiek saliets kopā ar 24 karātu zelta pūderi un karsēts līdz 540 grādiem pēc Celsija, kamēr iegūst koši sarkanu krāsu, sauktu arī par “rouge à l’or” (no zelta dzimusi sarkana).
Iedvesmojoties no alķīmiskās transformācijas, Frānsiss Kurkdžjans pamazām sāka iztēloties to, kas atspoguļotu unikālo daudzšķautņaino “Baccarat” auru. Pirmā aura – minerāli. Tie ir gluži kā metafora paša kristāla izcelsmei. Tā ir ambroksāna molekula, kas tiek izmantota augstajā parfimērijā un gluži kā atbalss atkārto ambras sauso siltumu. Otrā aura – uguns. Bez karstuma un liesmas, kas sakarsē materiālu līdz 540 grādiem, kristāls neiegūtu koši sarkano toni. Šo bīstamo skaistumu aromātā atklāj raksturīgais safrāna akords un etilmaltols. Gaiss kļūst par trešo aromāta auru, kuru iemieso hediona un jasmīnu vieglums.
Trīs auras – minerāli, uguns un gaiss – saplūst, lai dzimtu “Baccarat Rouge 540”, kas kļuva, iespējams, par pašu lielāko “Baccarat” jubilejas notikumu. Ziņa par īpaši skaisto kompozīciju izplatījās no mutes mutē, tāpēc “Maison Francis Kurkdjian” aromātu 2015. gadā prezentēja kā daļu no savas kolekcijas. Protams, par pieklājības žestu šedevra vēsturei kļuva sarkana stikla pudelīte – kaut arī ne no kristāla, tomēr skaidrs norādījums uz saikni ar “Baccarat”.
Šodien “Baccarat Rouge 540” tiek dēvētas ne tikai par F. Kurkdžjana magnum opus, bet arī par vienu no visu laiku veiksmīgākajiem augstās parfimērijas sasniegumiem. Iespaidīgajā “Baccarat Rouge 540” saimē šodien ir ne tikai smaržūdens un smaržu ekstrakts, bet arī ķermeņa kopšanas līdzekļi, kas atstāj aromātisku pēcsmaržu, matu migliņa un smaržīga svece balta porcelāna traukā. Un kas gan vēl tas būtu, ja ne visīstākā sajūtu alķīmija?