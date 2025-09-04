Bāriņtiesas kavēšanās liedz vecvecākiem vairākus mēnešus satikties ar mazbērniem
Bāriņtiesas lēmumiem, vai, kad un kā vecvecāki varēs satikt savus ārpusģimenes aprūpē esošos mazbērnus, jābūt saprotamiem, konkrētiem un pieņemtiem bez liekas kavēšanās. Tomēr Tiesībsarga biroja pārbaudes lieta apliecina, ka ne vienmēr tā tas ir.
Pārbaudes lietā minētajā gadījumā ilgstoši netika noteikta saskarsmes kārtība, vai un kā vecvecāki var tikties ar saviem mazbērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. “Bāriņtiesas vilcināšanās pieņemt lēmumu rezultējās ar to, ka vairākus mēnešus vecvecākiem nebija nekādas skaidrības par iespēju satikties ar mazbērniem. Atslēgas vārds ir skaidrība. Bāriņtiesu lēmumi iesniedzējiem var būt nelabvēlīgi, bet lēmums vai vismaz pagaidu regulējums, būtu jāpieņem pēc iespējas ātrāk,” norāda tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne.
Jāparedz pienākums bāriņtiesām mēneša laikā pieņemt vismaz pagaidu lēmumu
Konkrētajā situācijā bāriņtiesa 2025. gada februārī bērniem nodibināja aizbildnību un iecēla aizbildni (mātes brāli). Pēc aizbildnības nodibināšanas vecvecākiem (tēva vecākiem) nebija iespējams ar mazbērniem ne sazināties pa telefonu, ne ar viņiem satikties. Iesniegumu par mazbērnu ciemošanos pie vecvecākiem bāriņtiesa izskatīja tikai pēc četriem mēnešiem un lēmums bija vecvecākiem nelabvēlīgs.
Lai izvairītos no šādas vilcināšanās un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, par kuru saskarsmi lemj bāriņtiesa nevis tiesa, būtu jāparedz pienākums arī bāriņtiesai, tāpat kā tas Civilprocesa likuma 244.10 pantā ir noteikts tiesai, mēneša laikā pieņemt konkrētu un izpildāmu pagaidu lēmumu par saskarsmes kārtību. Tādēļ Labklājības ministrija un Tieslietu ministrija, savstarpēji sadarbojoties, aicinātas izstrādāt grozījumus tiesību normās.
Bērnu aizsardzības centram jāuzlabo metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par saskarsmes ierobežojumiem ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, lai veicinātu bāriņtiesu, aizbildņu, audžuģimeņu un bērnu aprūpes iestāžu izpratni par saskarsmes nozīmību.
Savukārt bāriņtiesas aicinātas rīkoties bērnu labākajās interesēs un nekavēties ar lēmuma par saskarsmes kārtību pieņemšanu, lai mazinātu jebkādas domstarpības starp ārpusģimenes aprūpes nodrošinātāju un bērnam tuvu cilvēku.
Labklājības ministrija un Tieslietu ministrija aicinātas līdz šī gada 1. novembrim izstrādāt grozījumus tiesību normās, kas uzliktu par pienākumu bāriņtiesai mēneša laikā pieņemt vismaz pagaidu lēmumu par saskarsmes tiesību nodrošināšanu.