Trešās kāzas, tā pati kļūda: līgavaiņa dīvainais taupības veids sanikno kāzu viesus
Herbs, kurš precas jau trešo reizi, šokēja tuviniekus, kad piedāvāja viņiem pašiem apmaksāt savu ēdienu kāzu svinībās. Radi un draugi bažījas, ka līgavaiņa dīvainā ideja var sagraut laulību vēl pirms tās sākuma - līdzīgas problēmas Herbam jau bijušas arī iepriekš.
Sieviete, kura rakstīja padomu slejā "Dārgā Ebija", pastāstīja, ka viņas vīra labākais draugs Herbs gatavojas trešajām kāzām. Lai taupītu, viņš ierosinājis, ka viesiem pašiem jāapmaksā sava ēdināšana kāzu svinībās.
"Es teicu vīram, ka Herbs atkal sev rok bedri," rakstīja vēstules autore, piebilstot, ka pati doma par šādu apmaksas sistēmu viņu ļoti satrauc.
Pēc viņas teiktā, nauda jau iepriekš bijusi problēma Herba attiecībās. "Es zinu droši, ka tieši viņa skopums iznīcināja otro laulību un vēlākās attiecības. Abas sievas sūdzējās man par to vēl pirms galīgās šķiršanās," viņa rakstīja.
Nav arī skaidrs, kā viesi uz to reaģēs. "Lielākajai daļai jau tāpat ir lieli izdevumi - ceļš, dāvanas, uzturēšanās. Ja vēl būs jāmaksa par ēdienu, daudzi var vispār nepiedalīties svinībās vai vienkārši nedāvināt dāvanu."
Vēstules autore atzina, ka vēlētos apgaismot Herbu par kāzu etiķeti, lai gan viņas vīrs ieteicis klusēt. "Herbs patiesībā ir labs cilvēks, bet šādi soļi parāda, ka viņš nemācās no savām kļūdām," viņa piebilda.
"Dārgās Ebijas" slejas autore atbildēja, ka Herbs, visticamāk, rīkojas apzināti, nevis no neziņas. "Ja vēlaties palīdzēt, labāk dariet to pakāpeniski un nesteidzoties," viņa ieteica.
Piemēram, sieviete varētu ieteikt Herba līgavai, ka, ja nākamais vīrs viņai iesniedz laulības līgumu, to noteikti jāparāda juristam pirms parakstīšanas vai pat jāiesaka piedāvāt savus noteikumus, lai nākotnē izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem.