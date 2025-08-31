Gadi nav šķērslis: šī 65 gadus vecā sieviete satiekas vienīgi ar vīriešiem vecumā no 20 līdz 40 gadiem
65 gadus vecā Leslija Maksvella pierāda, ka dzīve sākas tad, kad pats sev to atļauj. Šī vecmāmiņa ir lieliskā fiziskajā formā un pārsteidz apkārtējos gan sporta zālē, gan ārpus tās.
65 gadus vecā Leslija Maksvella ir spilgts piemērs tam, ka vecums ir tikai skaitlis. Viņa ir brīva un gatava attiecībām, taču tikai ar vīriešiem, kas ir jaunāki par viņu.
Nav šaubu, ka Maksvella izskatās lieliski - tik ļoti, ka svešinieki bieži vien sajauc viņu un viņas 21 gadu veco mazmeitu Tiju ar māsām. Tāpēc viņai ir konkrēts tips - jauns, sportisks vīrietis vecumā no 20 līdz 40 gadiem.
Fitnesa entuziaste un personīgā trenere apzinās savu vecumu, taču intervijā izdevumam "What’s the Jam" viņa norādīja, ka negrasās palēnināt tempu tuvākajā laikā, jo viņas vienaudži - vīrieši viņas vecumā - bieži vien esot slinki un paredzami, vēsta "The Post".
"Jaunie vīrieši savos divdesmit gados ir pilni enerģijas, spontanitātes, un viņiem patīk sievietes, kuras precīzi zina, ko vēlas," norādīja Maksvella. "Viņi spēj turēt līdzi manam tempam gan sporta zālē, gan ārpus tās."
Tāpat Maksvella augstu vērtē jaunībā esošo vieglumu un dzīvesprieku, jo viņiem vienkārši ir mazāk dzīves bagāžas nekā vīriešiem, kuri ir vecāki par viņu.
"Daži gados vecāki vīrieši, ar kuriem esmu runājusi, bieži vien ir apgrūtināti ar dzīves problēmām," stāstīja Maksvella. "Savukārt jaunāki parasti ir enerģiskāki un pozitīvāki." Ja vēlies piesaistīt Maksvellas uzmanību, tev jābūt pārliecinātam par sevi un jāinteresējas par fitnesu.
"Labs sākums ir tad, kad vīrietis pats uzdrošinās man pienākt klāt. Tāpat svarīgi ir būt labā fiziskā formā, lai varētu turēt man līdzi, un, protams, arī labs humora izjūta," viņa sacīja izdevumam "What’s the Jam".
Arī savstarpējā pievilkšanās ir svarīga - ja tās nav, trenere bez grūtībām pateiks "uz redzēšanos". "Kādreiz satikos ar veiksmīgu nekustamo īpašumu aģentu un sapratu, ka, lai gan viņš bija īsts džentlmenis, starp mums pilnīgi nebija nekādas ķīmijas," atceras Maksvella.
Maksvella nav vienīgā sieviete viņas vecumā, kuru piesaista jaunāki vīrieši.
Kāda sieviete vārdā Enna no Melburnas iepazinās ar jaunu vīrieti pēc šķiršanās, kad devās pastaigā ar draudzenēm.
"Es vienkārši biju pret viņu draudzīga, un mums izvērtās patīkama saruna. Manas draudzenes teica, ka viņš noteikti ir ieinteresēts, bet es domāju, ka viņš vienkārši ir pieklājīgs," stāstīja Enna izdevumam "Australian News".
"Es varu uz ielas redzēt vīrieti ar jaunu sievieti - un neviens pat neievēro. Bet, kad es gāju pa ielu ar jaunu vīrieti, visi burtiski blenza virsū," viņa atceras.