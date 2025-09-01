Vēders kā grūtniecei - sieviete atklāj šokējošu diagnozi
Sešu stundu ilgā operācijā ārsti sievietei izņēma astoņus kilogramus smagu cistu.
31 gadus vecās taizemietes Nongas Ratčanapornas māte no Satunas provinces uzskatīja, ka meita vienkārši pieņēmusies svarā pārmērīgas mīlestības pret ēdienu dēļ.
Taču patiesībā sievietes vēderā vairākus gadus nemanāmi auga milzīga olnīcu cista, kas sasniedza 30 cm diametru un sāka spiest uz iekšējiem orgāniem, vēsta thethaiger.
Vēlāk sievietei kļuva tik grūti elpot, ka noraizējusies māte nogādāja meitu slimnīcā. Pacientes vēders atgādināja dvīņu grūtniecību, un sākotnēji ārsti tiešām pieļāva šādu iespēju. Tomēr ultrasonogrāfija atklāja patieso iemeslu - milzīgu cistu.
Operācija notika 31. jūlijā Satunas slimnīcā ārsta Tamona Niamrata vadībā. Sakarā ar iejaukšanās sarežģītību tā ilga vairāk nekā sešas stundas. Pēc audzēja izņemšanas, kura svars bija apmēram astoņi kilogrami, sievietes svars samazinājās no 86 līdz 75 kilogramiem.
"Manai meitai ir ievērojami vieglāk - viņa katru dienu nāk uz pārsiešanām un jūtas labāk nekā iepriekš," stāstīja māte Ratčani.
Fotogrāfijas un operācijas detaļas tika publicētas ārsta Tamona ginekoloģijas klīnikas "Facebook" lapā, kur tika uzsvērts komandas saliedētais darbs un pacientes veiksmīgā atveseļošanās.
Jāatzīmē, ka olnīcu cista ir labdabīgs veidojums uz olnīcas, kas ir piepildīts ar šķidrumu. Parasti tās ir nelielas, nerada simptomus un bieži izzūd pašas no sevis. Tomēr lielas cistas ir retas un var traucēt asinsriti olnīcā, padarot operāciju neizbēgamu, raksta "Postimees.ee".