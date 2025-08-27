1. septembrī sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas
Jau pirmdien, 1. septembrī, tūkstošiem bērnu atgriezīsies skolās, sākot jauno 2025./2026. mācību gadu, un šajā dienā pilsētas sabiedriskais transports būs bez maksas.
Vienlaikus pašvaldība atgādina visiem ceļu satiksmes dalībniekiem - gājējiem, velobraucējiem, autovadītājiem un mikromobilitātes transportlīdzekļu lietotājiem - pievērst pastiprinātu uzmanību bērnu un jauniešu drošībai uz ielām.
Katru gadu pēc vasaras brīvlaika strauji pieaug bērnu pārvietošanās pa ielām, un līdz ar to palielinās arī traumu un negadījumu risks, īpaši pirmajās septembra nedēļās. Tā kā daudzi bērni un jaunieši pārvietojas patstāvīgi vai izmanto mikromobilitātes transportlīdzekļus (piemēram, elektroskrejriteņus), aicinām pieaugušos būt īpaši modriem.
Rīgas pašvaldība aicina bērnu vecākus un skolotājus atkārtoti vērst skolēnu uzmanību ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas nozīmei un pašiem iepazīties ar šiem noteikumiem.
Policija un pašvaldības dienesti aktīvi uzraudzīs satiksmes drošību skolu tuvumā, kas turpināsies visa mācību gada garumā. Joprojām darbojas un ir aktuāls ātruma ierobežojums — 30 km/h zonas pie skolām. Šogad satiksmes mierināšanas nolūkos pilsētā kopumā ir izbūvēti 59 jauni ātrumvaļņi 11 apkaimēs un vēl plānots izbūvēt 61 jaunu ātrumvalni 18 apkaimēs.
Pirmajā mācību gada dienā, pirmdien, 1.septembrī, pilsētas sabiedriskais transports būs bez maksas. E-taloni vai koda biļetes Rīgas autobusos, trolejbusos un tramvajos 1. septembrī nebūs jāreģistrē.
1. septembrī daudzviet norisināsies svinīgi skolas pasākumi – pašvaldība aicina plānot pārvietošanos savlaicīgi un aicina izmantot Rīgas sabiedrisko transportu.