Anna Panna stāsta par savas ģimenes gatavošanos skolai un rudens režīmu
Laiskajām vasaras dienām viegli izgaistot dzestrajā rudens gaisā, pazīstamā kūku cepēja, populāro pavārgrāmatu autore un influencere Anna Birmane, labāk zināma kā Anna Panna, dalās ar to, kā viņa un viņas ģimene pāriet no aizņemtās, ogu bagātās vasaras sezonas uz gatavošanos rudenim un jaunajam mācību gadam.
A. Birmane atklāj, ka rudens viņas ģimenē ir visaizņemtākais laiks gadā: “Mūsu restorānu piepilda izsalkuši bērni un tūristi, un virtuvē ir nerimstoša rosība. Tomēr tieši šis ir ideāls brīdis sapņainiem desertiem, kas pilni svaigu ogu, ievārījumu un vasaras augļu.”
Viņa atzīst, ka atrast līdzsvaru starp darbu un ģimeni ne vienmēr ir viegli. Taču garās dienas un skaistais laiks palīdz rast balansu starp intensīvo darbu un kvalitatīvu laika pavadīšanu ar ģimeni. “Vasarā ir sajūta, ka kaut kas varētu paslīdēt garām, jo notikumu ir tik daudz! Latvijas vasara ir patiesi burvīga, tāpēc nekur tālu nav jādodas. Pusstundas brauciena attālumā no pilsētas jau ieskauj pļavas vai meži. Daba vienmēr ir tepat līdzās,” smaidot saka Anna.
Brīvajos brīžos viņas ģimenei prieku sagādā vienkāršas lietas: gards ēdiens, kopā pavadīts laiks un dažreiz pilnīgi nekā nedarīšana visas dienas garumā. Brīvlaikā viņi īrē nelielu, mājīgu dzīvokli pie jūras, kas ir ideāla vieta, kur atjaunot saikni ar sevi, ar dabu un vienam ar otru kā ģimenei. “Un, protams, mēs kopā gatavojam un baudām gardas maltītes. Tas mums sagādā īpašu prieku,” viņa piebilst.
Rudens sagaidīšana
Lai gan ģimenēm pāreja no vasaras uz rudeni mēdz būt izaicinoša, Anna uzskata, ka daba pati palīdz ieiet jaunajā ritmā. “Septembrī, dienas kļūst īsākas, vakaros ātrāk satumst, tāpēc mēs dabiski sākam iet gulēt agrāk. Patiesībā vasarā aizmigt reizēm ir pat vieglāk, jo pēc peldēm, skrējieniem un citām aktivitātēm esi patīkami noguris,” viņa skaidro.
Anna dalās arī ar praktisku padomu, kā jauno sezonu sagaidīt mierīgāk: “Katru augustu es pārskatu mūsu skapjus un atvilktnes, lai saprastu, kas bērniem vēl der un ko vajadzēs nopirkt. Tā ir vienkārša rutīna, bet tā padara mācību gada sākumu daudz mierīgāku – viss ir sagatavots, sakārtots, un nekas nepārsteidz nesagatavotu.”
Rudens ir viņas mīļākais gadalaiks – laiks, kad palēnināt tempu, iedegt sveces, cept cepumus un malkot siltu tēju ar medu. Kad bērni atgriežas skolā, Anna beidzot var sakārtot māju, noliekot malā vasaras baseinus, smilšu rotaļlietas un citas sezonas lietas. “Man ļoti patīk iegriezties Pepco veikalā un paskatīties, ko jaunu var atrast mājām. Sveču, spilvenu un virtuves piederumu iegāde ir viens no maniem iecienītākajiem rudens rituāliem. Tas ir vienkāršs un patīkams veids, kā padarīt savu dzīves telpu mājīgāku un gatavu rudenim,” viņa piebilst.
Sagatavošanās jaunajam mācību gadam
Šogad Annas meita Hanna sāks skolas gaitas jau otrajā klasē, un gaisā jūtams neliels satraukums. “Otro klasi, protams, sagaidām mazliet mierīgāk. Skola un skolotāji jau ir pazīstami, Hannai ir lieliski draugi, tāpēc patiesībā viņa jau visu vasaru gaida jaunā mācību gada sākšanos,” Anna smaidot stāsta.
Viņas ģimenei patīk gatavoties skolai laicīgi, tas palīdz ietaupīt laiku un izvairīties no lieka stresa pēdējā brīdī. “Detalizēts saraksts skolai ir ļoti noderīgs – tas ievērojami atvieglo gatavošanos,” viņa skaidro. Uz veikalu Anna vienmēr ņem līdzi arī meitu, padarot iepirkšanos par nelielu piedzīvojumu, ko viņas var izbaudīt kopā. “Hanna bija tik priecīga doties uz Pepco un pati visu izvēlēties. Viņai ir savs mākslinieciskais stils, un es nevaru viņai atteikt. Atliek vien samierināties ar krāsainām drēbēm un savdabīgiem stiliem, kas ne vienmēr saskan. Bet viss ir kārtībā,” Anna smejas.
Viņa īpaši novērtē to, ka visu nepieciešamo var atrast vienuviet: “Pepco skolas preču klāsts ir plašs – sākot no kancelejas piederumiem, piemēram, krītiņiem un akvareļkrāsām, līdz kladēm un pat apģērbam. Tā kā Hannai ļoti patīk zīmēt, mēs parūpējāmies, lai viņas mākslas nodarbībām būtu pietiekami daudz zīmuļu, marķieru un visa nepieciešamā. Ir tik ērti visu iegādāties vienuviet, turklāt cenas ir ļoti draudzīgas.”
Anna norāda, ka bērni aug neticami ātri, tāpēc katru sezonu viņu garderobe ir jāmaina. “Es nezinu, vai tā ir vasara un nepārtrauktā saldējuma ēšana, bet bērni aug ātrāk kā sēnes mežā. Tas ir neticami! Tāpēc rudens garderobe jāpapildina ar jaunām drēbēm. Mēs jau kopā iegādājāmies jaunu sporta apģērbu, ērtus džemperus, bikses – visu, kas Hannai būs nepieciešams. Tagad, kad viss ir sagādāts, mēs varam vienkārši atpūsties un gaidīt mācību gada sākumu,” saka Anna. Viņa piebilst, ka, tā kā veikals Pepco atrodas tieši blakus viņu mājām, ģimene to apmeklē diezgan bieži. “Īpaši novērtēju Pepco virtuves piederumus, tie tiešām ir kvalitatīvi,” viņa piebilst.
Ja Anna varētu sniegt vienu padomu mammām, kuras pirmo reizi gatavo savus bērnus skolai, tas būtu: “Neuztraucieties, ja kaut ko aizmirstas nopirkt, tas ir pavisam normāli.”