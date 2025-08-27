Vasaras karstākie apavi - tīkliņkurpes. Tās iecienījušas arī pašmāju dāmas
Tīkliņkurpju jeb tā dēvēto "mesh pumps" tendence, kuru 2019. gadā aizsāka zīmols "Bottega Veneta", nekur nav pazudusi - gluži pretēji. Tā vēršas plašumā un iedvesmo arī citus apavu dizainerus.
"Bottega Veneta" kurpju dizainu papildina kvadrātveidīgs purngals, un 2019. gadā šis modelis tika atzīts par populārāko pasaulē. Atšķirībā no citām izteiksmīgām modes tendencēm, kas pazūd tikpat ātri, cik parādās, tīkliņkurpes turpina savu uzvaras gājienu, un tās iecienījušas arī mūsu sabiedrības dāmas.
Līga Zemture un Maija Silova
Modes un stila ekspertes vieno ne tikai interese par modi, bet arī mīlestība pret "Bottega Veneta" tīkliņkurpēm. Līga izvēlējusies melnas kurpes ar ķēdīti, kamēr Maija dod priekšroku zeltītai krāsai un ap potīti aptinamām šņorītēm. Šo kurpju vidējā cena ir ap 1000 eiro.
Ksenija Titova
Blogere, kura sociālajos tīklos dalās ar saviem ceļojumiem, jo īpaši par dzīvi Montekarlo, izvēlas ērtas "Alaïa" tīkliņa balerīnas, kam cena - no 800 eiro.
Arī ārzemju slavenības izvēlas tīkliņkurpes – gan randiņiem smalkos restorānos, gan pastaigām pa lielpilsētas ielām, gan atpūtai Franču Rivjērā.
Džidži Hadida
Pieprasītā modele un Holivudas aktiera Bredlija Kūpera otrā pusīte randiņam izvēlējusies baltas itāļu zīmola "Alaïa" tīkliņkurpes.
Nikola Kidmena
Aktrise šogad Kannu festivālā ne tikai piedalījās savas jaunākās filmas pirmizrādē, bet arī baudīja atpūtu uz jahtas, izvēloties krēmkrāsas "Christian Louboutin" tīkliņkurpes ar nelielu papēdi, kādas nopērkamas par 645 eiro. Kidmenai tās tik ļoti patīk, ka viņa pat atrādījusi kurpes savā Instagram kontā.
Anna Hetaveja
Aktrise, kuru nākamgad redzēsim kulta filmas "Sātans Pradas brunčos" turpinājumā, arī ārpus kadra Ņujorkas ielās izskatās stilīgi. Kājās viņai ir slavenību iecienītie "Alaïa" apavi.
Vitorija Čereti
Modele, kuru vairāk pazīst kā Leonardo Dikaprio draudzeni, "Alaïa" tīkliņkurpēs atrādījās Milānas modes nedēļā.