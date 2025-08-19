Piecas dienas harmonijā ar sevi - Labsajūtas nometne 2025

Labsajūtas nometne 2025
Izdevniecības “Rīgas Viļņi” lasītājas aizvadīja piecas neaizmirstamas dienas Lielkalnu muižā, kas atrodas Blomes gleznainajā dabas ielokā.
Izdevniecības “Rīgas Viļņi” lasītājas aizvadīja piecas neaizmirstamas dienas Lielkalnu muižā, kas atrodas Blomes gleznainajā dabas ielokā. Prom no rūpēm, pienākumiem, veltot laiku tikai sev un savai labsajūtai. Lai, atgriežoties ikdienas ritmā, atkal dotos uz priekšu, jaunas enerģijas un pozitīvu emociju uzlādētas.
Nometnes pirmajā dienā dalībnieces sagaidīja muižas saimniece Ilze Kalniņa, kura dalījās Lielkalnu muižas vēsturē. Ēka sākotnēji celta kā stallis, vēlāk pārvērtusies par kūti, maiznīcu un keramikas cehu, līdz pēc vērienīgiem pārbūves darbiem ieguvusi tagadējo nosaukumu un izskatu.
Kūku meistarklasi vadīja konditore Ilze Kupča, kuras “Napoleona” kūku īpaši slavējis arī Roberto Meloni. Dalībnieces varēja izpausties kūku dekorēšanā un, protams, tās arī nobaudīt.
Jau ierodoties muižā, katru gaidīja pārsteiguma dāvanas no nometnes sadarbības partneriem – patīkams ievads turpmākajām piecām dienām.
Rīti sākās ar fitnesa treneres Diānas Leitānes vadītu rīta rosmi – katru dienu citā stilā, reizēm pat apvienojot vingrošanu ar dejas ritmiem. Agrākie rīta cēlāji izmantoja iespēju nopeldēties muižas dīķī, kas pārsteidz ar savu formu – Latvijas kartes kontūrām.
Liels notikums bija tikšanās ar klīnisko psiholoģi un seksualitātes pētnieci Kristīni Balodi, kura lekcijā runāja par dzīves balansu un partnerattiecību niansēm. Daudzas atpazina sevi viņas stāstos un aktīvi dalījās pieredzē.
Garšu piedzīvojumus nometnē radīja “Kāzu Bārs” bārmenis Reinis Artimovičs, kurš mācīja gatavot pasaulē iecienītākos kokteiļus, stāstot par to izcelsmi un garšu niansēm.
Ar dabīgiem veselības produktiem iepazīstināja Šveices zīmolu “A.Vogel” un “Biotta” pārstāvji – bija iespēja tos nogaršot un saņemt līdzi īpaši sarūpētas dāvanas.
Īpašs pārsteigums nāca no zobārstniecības “SIROWA Rīga” – tikšanās ar zobārsti Signi Ozoliņu un zobu protēzistu Arnoldu Biti, iespēja izveidot sava smaida dizainu sadarbībā ar “Mady Dental Lab”, kā arī katrai dalībniecei – 250 EUR vērtu dāvanu karti klīnikā.
Sirsnīgas emocijas raisīja tikšanās ar aktieri Ģirtu Ķesteri, kurš prata uzburt smaidu katras sejā.
Radošo garu nometnē ienesa mandalu māksliniece Sarmīte Eiduka, ļaujot katrai izveidot savu mandalu, un ainavu dizainere Vineta Radziņa, kura stāstīja par rožu stādījumiem un ainavu plānošanu.
Dr.Hauschka” zīmola vadītāja, kosmētiķe un aromterapeite Silva Bērziņa
vadīja aromtestu, bet “Pharma Nord” speciāliste Jaļena Čurikova dalījās padomos par uztura bagātinātāju atbildīgu lietošanu. Dalībnieces iepazina arī kosmetoloģes Gintas Ustinovas stāstīto par ādas pigmentāciju un saņēma ādas kopšanas dāvanas.
Programmas laikā notika arī ekskursija uz Ceriņu ģimenes siera ražotni Raunā, kur varēja vērot, kā top vietējais siers.
Par fizisko veselību rūpējās traumatologs-ortopēds un Latvijas hokeja izlases ārsts Rihards Vugulis, sniedzot praktiskus padomus, kā rīkoties sāpju gadījumā un kad meklēt speciālista palīdzību.
Dāmas iepazina “UNIKUM” dabiskās kosmētikas pasauli, radot savu sejas vai roku krēmu, un baudīja “Raim Catalan Wines” organiskos vīnus no Katalonijas (atgādinām – alkohola lietošana ir kaitīga veselībai).
Nometnē bija arī gardumi no “Rīgas Miesnieka”, veselīgie “Lakto” jogurti un dabīgais minerālūdens “8885”, kas iegūts no dziļas atradnes Ziemeļvidzemes dabas rezervātā.
Paldies mūsu atbalstītājiem!
Labsajūtas nometne nebūtu tik bagāta ar pārsteigumiem un rūpēm par dalībniecēm bez mūsu dāsnajiem atbalstītājiem. Sirsnīgs paldies jums par lieliskajām dāvanām.
Kā teica kāda no dalībniecēm: “Braucam mājās kā pēc Ziemassvētkiem – ar pilnām somām dāvanu un sirdīm pilnām iespaidu.”
Aicinām noskatīties arī nometnes atskata video, lai sajustu šo īpašo atmosfēru un smeltos iedvesmu nākamajam gadam – jo Labsajūtas nometnē vietas vienmēr tiek rezervētas ātri!