Ko darīt, ja atklājat galvas utis savam bērnam?
Vasara ir beigusies, un sākas jaunais mācību gads. Rudens ir tieši tas laiks, kad vecākiem īpaši rūpīgi jāseko līdzi sava bērna matiem, jo galvas utis viegli izplatās bērnu aprūpes iestādēs.
Lai gan nav efektīvu profilakses pasākumu pret galvas utīm, ir svarīgi rīkoties ātri un izlēmīgi, uzsākot terapiju nekavējoties. Labā ziņa – mūsdienu līdzekļi ļauj viegli atbrīvoties no utīm un gnīdām. Tādēļ nav pamata panikai – svarīgi ir rīkoties nekavējoties, taču mierīgi un Lnetraumējot bērnu. Latvijas tirgū ir pieejams līdzeklis NYDA express, kas ir piemērots galvas utu iznīcināšanai.
Uzstājīgie kukaiņi – galvas utis!
Pirmkārt: utis nelido un nelec, un tās nepārnēsā suņi, kaķi vai citi dzīvnieki. Lai utis pārvietotos no viena cilvēka uz otru, ir nepieciešams tiešs kontakts starp matu šķipsnām. Saskaņā ar statistiku, visbiežāk utis sastopamas bērniem vecumā no 3 līdz 11 gadiem. Utu invāzijas pīķa sezona parasti ir augusta beigās un septembrī. Bērni atgriežas no nometnēm un citām vietām, kur var būt saskārušies ar utīm. Mācību gada sākumā, kad bērni atkal ilgstoši atrodas telpās kopā, utu izplatība notiek strauji.
Pirmais simptoms, kas liecina par iespējamu utu klātbūtni, ir intensīva galvas kasīšana. Visbiežāk utis mitinās aiz ausīm un galvas aizmugurē pie kakla. Utis barojas ar cilvēka asinīm, un to siekalas, kas nokļūst galvas ādā, izraisa niezi.
Utis ir saskatāmas ar neapbruņotu aci – tās izaug līdz 3 mm garas – un arī to oliņas, jeb gnīdas, ir redzamas. Gnīdas stingri pielīp matu šķipsnām tuvu galvas ādai un no pirmā acu uzmetiena atgādina blaugznas. Taču, atšķirībā no blaugznām gnīdas nemaz tik viegli nenokrīt – tās ir cieši pielipušas matiem.
Utu iznīcināšanas panākumi ir atkarīgi no gnīdu iznīcināšanas!
Svarīgi, lai utu iznīcināšanas līdzeklis iznīcinātu gan utis, gan gnīdas jau pēc pirmās lietošanas reizes. Mūsdienu līdzekļiem iznīcināt utis nav grūti, taču daudz sarežģītāk ir atbrīvoties no gnīdām. Ja gnīdas netiek iznīcinātas, aptuveni nedēļas laikā no tām attīstās jaunas utis, un viss process sākas no jauna.
Tāpēc, ja produkta lietošanas instrukcijā ir norādīta nepieciešamība procedūru atkārtot, pastāv risks, ka līdzeklis gnīdas nav pilnībā iznīcinājis.
Mūsdienās efektīvs un drošs veids, kā cīnīties ar utīm, ir preparāti, kas satur dimetikonu. Pateicoties savām fizikālajām īpašībām, dimetikons iekļūst utu un gnīdu elpošanas sistēmā, izspiež gaisu un tās nosmacē.
NYDA express ir Latvijā pieejams līdzeklis, kas satur divkāršās formulas dimetikonu – divu dažādu dimetikonu maisījumu. NYDA dubultās formulas dimetikons spēj dziļi iekļūt utu un gnīdu elpošanas sistēmā un izspiest no tās skābekli.
Atbrīvojieties no utīm uz visiem laikiem.
Kad ir atklātas utis, jāmaina gultas veļa (spilvendrānas un palagi), apģērbs, kā arī galvassegas un matu gumijas. Ķemmes un matu birstes ir rūpīgi jāiztīra. Mīkstās rotaļlietas ar spalvainu virsmu jāieliek plastmasas maisā un jānovieto malā vismaz uz trim dienām.
Ja utis konstatētas vienam ģimenes loceklim, jāpārbauda arī visi pārējie ģimenes locekļi. Ja ir aizdomas, ka utis iegūtas skolā vai nometnē, jāinformē arī citu bērnu vecāki, lai viņi savlaicīgi varētu pārbaudīt savus bērnus.
Vai zinājāt, ka:
- Utu ķemmes ir atrastas muzejos un tās datētas ar senajiem laikiem
- Arī ziloņiem ir utis
- Senāk ticēja, ka utis ir veselības un labklājības pazīme
- Galvas utis visbiežāk tiek konstatētas, kad bērni pēc brīvlaika atgriežas skolā
- Meitenēm galvas utis ir biežāk nekā zēniem