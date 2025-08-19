Pat ja ir aizgādības ierobežojumi - skolai jāpārbauda fakti, nevis jāignorē vecāka lūgums
Vai šaubas un nezināšana, kā rīkoties vecāku attiecību kārtošanas situācijā, ir pietiekams pamats, lai izglītības iestāde nesniegtu vecākam informāciju? Piemēram, piekļuvi e-klasei.
Kā skaidro Tiesībsarga birojā, īsā atbilde ir – nē. Jebkādu neskaidrību gadījumā skolām jārīkojas atbildīgi un jānoskaidro, vai informācijas nesniegšanai ir tiesisks pamats. Tātad, vecāka izteiktā lūguma ignorēšana nav pieļaujama, bet tas neizslēdz to, ka pēc visu apstākļu noskaidrošanas informācijas nesniegšanai būs tiesisks pamats.
Tiesībsarga biroja redzeslokā esošie gadījumi liecina, ka izglītības iestādes mēdz bez tiesiska pamata ignorēt vecāka lūgumu sniegt informāciju par bērnu, tostarp nedod piekļuvi e-klasei.
Situācijas ģimenē mēdz būt dažādas – vecāki dzīvo šķirti un bērns ir viena vecāka atsevišķā aizgādībā, kādam no vecākiem piemērota pagaidu aizsardzība pret vardarbību, vienam vai abiem vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības, kāds atrodas ieslodzījuma vietā u.c. Tomēr tas pats par sevi nav pamats informācijas nesniegšanai pirms visu apstākļu noskaidrošanas, piemēram, vēršoties policijā, Izglītības pārvaldē, bāriņtiesā u.c. Var būt situācijas, kurās kāds no vecākiem izglītības iestādei sniedzis ļoti vispārīgu vai subjektīvu informāciju, lai gan atbildīgās institūcijas (piemēram, tiesa) ierobežojumus nemaz nav noteikusi. Jāpārliecinās arī par dokumenta (ja tāds ir iesniegts) spēkā esību. Nenoliedzami, ka šādas situācijas var būt izglītības iestādi mulsinošas, taču tas neattaisno skolas bezdarbību situācijas noskaidrošanā un risinājumu nemeklēšanu. Izvēle ignorēt saņemto lūgumu ir pretrunā normatīvajam regulējumam un labas pārvaldības principam.
Saskaņā ar Izglītības likumu vecākiem ir tiesības sniegt un saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un mācībām. Šādas tiesības ir abiem vecākiem neatkarīgi no tā, pie kura no viņiem bērns dzīvo un vai bērns ir abu vecāku kopīgā vai viena vecāka atsevišķā aizgādībā, vai ārpusģimenes aprūpē. Īpaši aktuāli tas ir gadījumos, kad vecāku starpā ir konflikti, kas liedz jēgpilnu komunikāciju.