Lutriņu pamatskolā mācības 1.klasē uzsāks tikai viens bērns
Pēc pāris nedēļām sāksies jaunais mācību gads, un starp Latvijas skolām īpašu vietu ieņem mazās lauku skolas. Tās nav tikai mācību iestādes – tās ir kopienas centri, kas nodrošina piederības sajūtu novadam un valstij. Viena no šādām skolām ir Lutriņu pamatskola Saldus novadā, kurā šoruden 1. klasē uzsāks mācības tikai viens skolēns. 2. klasē ir četri skolēni, 3. klasē — pieci, bet skolā kopumā — aptuveni 50 skolēnu. Skolas nākotne, kā atzīst vietējie pedagogi, ir neskaidra, taču cīņa par tās saglabāšanu turpinās.
Ikdienas izaicinājumi
Skolas bibliotekāre un skolotāja Gunta Romule atzīst, ka mazo skolu pastāvēšana reģionos nav viegla: “Mūsu ikdiena ir aktīva cīņa - ar pedagogu trūkumu, ar mācību līdzekļu trūkumu, mazo bērnu skaitu un citiem izaicinājumiem. Mazās skolas izmirst.”
Tomēr viņa uzsver, ka viena no svarīgākajām vērtībām ir iekļaujošā izglītība – neatraidot nevienu bērnu un sniedzot atbalstu arī tiem, kuriem mācībās klājas grūtāk. Tas ir liels izaicinājums, jo vienlaikus jāspēj rūpēties arī par spējīgākajiem skolēniem.
Vecāku un atbalstītāju nozīme
Skolas pastāvēšana iespējama tikai ciešā sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem un atbalstītājiem. “Līdz šim skola izdzīvojusi, pateicoties vecāku patriotismam un gatavībai aktīvi aizstāvēt skolu; skolotājiem, kuri no Saldus brauc mācīt dažādus priekšmetus, kā arī atbalstītājiem, piemēram, izdevniecībai ‘Skolas Vārds’, kas palīdz ar mācību līdzekļiem,” saka Gunta Romule.
Tas nozīmē, ka, lai arī skolēnu skaits nav liels, mācību process notiek ar moderniem un saturam atbilstošiem līdzekļiem.
Lasīšanas nozīme un bibliotēkas loma
Bibliotēka Lutriņu pamatskolā ir īpaši nozīmīga. Ne visas ģimenes var atļauties iegādāties daiļliteratūru, tāpēc bērnu pieeja grāmatām lielā mērā ir atkarīga no skolas bibliotēkas iespējām.
“Nevaram gaidīt, ka bērni lasīs grāmatas, ja viņiem tās nebūs pieejamas,” skaidro bibliotekāre.
Tā kā budžets bieži tiek novirzīts tikai mācību grāmatām, daiļliteratūras iegādei izmanto radošus risinājumus, piemēram, “Bērnu žūrijas” grāmatu komplektus, kas palīdz saglabāt skolēnu interesi par lasīšanu.
Individuāla pieeja bērnam
Mazās skolas būtiska priekšrocība ir individuāla pieeja katram bērnam. “Mūsu skolā individuāli strādājam ar ikvienu, kuram tas nepieciešams — vielu pārrunājam tik reižu, cik vajadzīgs,” stāsta Romule.
Šī personiskā uzmanība palīdz saglabāt mācību motivāciju arī tiem bērniem, kuri lielākā skolā varētu palikt nepamanīti.
Resursu trūkums un nākotnes cerības
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Lutriņu pamatskola rūpīgi pārdomā katru pirkumu, jo finanses ir ierobežotas. Lai gan valsts paredz papildfinansējumu mācību līdzekļiem, šie līdzekļi nav tikai grāmatām, bet arī vizuālajai mākslai, tehnoloģijām un citiem priekšmetiem.
Gunta Romule uzsver: “Mēs ļoti ceram, ka izglītības politikas veidotāji vairāk ieklausīsies reģionu skolotājos un skolēnos, kā arī biežāk viesosies mazajās skolās, lai izprastu mūsu ikdienu un izaicinājumus.”