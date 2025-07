Viņš bija klāt pirmajās Imantdienās – Raimonds Bartaševičs par tikšanos, kas mainīja dzīvi

Visvairāk Raimondu aizrāvusi komponista spēja mūziku savienot ar valodu. “Imants manā izpratnē bija pirmais, kurš ievija melodiju valodā. Ja vārdā ir garumzīme, tad arī nots ir garāka, ja vārdu daudz, viņš uzraksta daudz maziņu notiņu. Viņam tas meldiņš runā tajā pašā valodas ritmā – latviskajā. Cik reižu ir mēģināts pārlikt, piemēram, Obladī obladā, uz latviešu tekstu, un beigās tu saproti, ka tur sanāk tāds frankenšteins. Jo valoda nedzīvo mūzikā. Bet Imants vienmēr rakstīja mūziku no vārda. Tā, kā vajag. Jo impulss nāk no tā, ko tu gribi pateikt. No teksta.”