Kritizē bijušos kolēģus un priekšnieku - ko darīt vai nedarīt darba pārrunās, lai uzņēmums izvēlas tevi, nevis citu

Lai jau pašā sākumā radītu profesionālu iespaidu, ieteicams ierasties uz interviju laicīgi – vislabāk dažas minūtes pirms norunātā laika – tas palīdzēs izvairīties no nevajadzīga stresa un ļaus sākt sarunu mierīgi un pārliecinoši. Parasti darba pārrunas ilgst no 30 minūtēm līdz vienai stundai, atkarībā no nozares un pozīcijas, tāpēc punktualitāte un sagatavotība ir priekšnoteikumi veiksmīgai intervijai.