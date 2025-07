"To atceroties, vēl tagad ir saviļņojums" - Velta Puriņa daudziem joprojām saistās ar "Panorāmu"

Mums, sākotnēji pavisam nelielai cilvēku grupiņai, radās ideja, ka sestdienās Panorāmu vajadzētu veidot garāku nekā citās dienās, vairāk stāstīt gan par nedēļas aktuālajām ziņām – tādām, kas spridzina cilvēku sajūtas –, gan atspoguļot dažādus pasākumus, kuros jau virmoja Atmodas dvesma. To varēja just it visur! Cilvēki mums ziņoja par nelikumībām, pāridarījumiem, par acīmredzamiem vietējās varas pārākuma demonstrējumiem. Gribējām veidot sižetus no Latvijas reģioniem un no Rīgas par to, kas notiek, par to, kas iezīmē Atmodas sākumu. Mūsu mērķis bija parādīt dažādus pārkāpumus, ko īsteno varas pārstāvji, pazīstami komunistiskās partijas darbinieki, ziņot par ļoti grūto situāciju, kādā dzīvo cilvēki. Stāstīt par Latvijas nacionālo karogu. Baidījāmies, ka Panorāmas vadība varētu pateikt – neko tādu nevajag taisīt, vajadzētu piesargāties, jo tā tikai var saasināt situāciju. Bet, kā par brīnumu, mums atļāva rīkoties. Kādam vajadzēja iesākt iet to ceļu, kas pirms tam nebija atbalstīts, turklāt nebija arī zināms, kā uz šādu ieceri reaģēs Latvijas Televīzijas vadība.