Dzīve vairs nav riņķa dancis "darbs – mājas, darbs – mājas". Kāpēc attālinātais darbs ir attieksme un uzticēšanās

“Tietoevry” šo pieeju īsteno iekšējā kultūrā, aicinot pārdomāt, kādas ir katra cilvēka unikālās prasmes un intereses, un kā tās var savienot ar profesionālo izaugsmi. Tā tiek radīta vide, kurā karjera kļūst par daļu no pilnvērtīgas dzīves. Arī man pašai ir bijusi iespēja piedzīvot šo pieeju praksē – darbu uzņēmumā uzsāku zemākā pozīcijā, bet šobrīd vadu komandu. Man izdevās profesionāli augt, pat bez akadēmiskās izglītības IT jomā. Savulaik mācījos operdziedāšanu, bet augstāko izglītību ieguvu citā nozarē. Tieši caur praktisku pieredzi un pārkvalificēšanos man izdevās atrast savu vietu IT pasaulē. Man bija svarīgi, lai darba devējs ne tikai atzītu profesionālo potenciālu, bet arī atbalstītu mani kā personību – ar hobijiem, ģimeni, daudzveidīgām interesēm un izvēlēm. Šāds atbalsts ir neatņemama labbūtības sastāvdaļa – sistēma jāpielāgo cilvēkam, nevis cilvēks sistēmai.