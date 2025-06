Kā pārvarēt vientulības sajūtu, kad apkārt visi svin – psihologa padomi Līgo svētkos

Mūsu pašsajūtu ievērojami ietekmē arī sociālie tīkli, kas var vairot vientulības vai mazvērtības sajūtu, vērojot gan paziņu, gan slavenību priekpilnās fotogrāfijas un ierakstus. Šī parādība ilustrē t.s. “salīdzināšanas slazdu”, kurā indivīdi nonāk, vērojot selektīvi pozitīvo saturu, ko publicē citi, un izraisa izkropļotu realitātes uztveri – lietotāji nereti sāk ticēt, ka citi dzīvo laimīgāku, veiksmīgāku un piepildītāku dzīvi nekā viņi paši. Tā rezultātā rodas nepamatota neapmierinātība ar savu ikdienu, kas var ietekmēt gan pašvērtējumu, gan emocionālo stabilitāti. Šādas salīdzināšanas sekas var būt pastiprināta trauksme, depresijas simptomi un pat sociālā atsvešinātība, jo cilvēks sāk izvairīties no mijiedarbības, uzskatot sevi par "nepietiekamu". Tādējādi sociālie tīkli, kas sākotnēji tika veidoti, lai satuvinātu cilvēkus, bieži vien veicina pretēju efektu – pastiprina iekšējo izolāciju. Lai to mazinātu, vērts pārskatīt savus sociālo mediju lietošanas paradumus vai pat uz kādu laiku no tiem atteikties pavisam – un īpaši labs laiks tam ir svētki.