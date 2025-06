Garākā diena, skaistākā nakts: kā Jāņi ietekmē mūsu psiholoģiju

Kad esam dabā un dzirdam putnu dziedāšanu, mēs jūtam prieku un laimi. Tās, protams, ir lakstīgalas, kas aprīļa beigās pārrodas no Āfrikas. To skaļās, izteiksmīgās dziesmas parasti dzirdamas laikā no krēslas līdz rītausmai. Starp citu, novērots, ka pilsētās dzīvojošās lakstīgalas dzied pat skaļāk nekā lauku vidē mītošās, jo tām ir jāpārbļauj pilsētas kopējais trokšņu fons. Pie mums sastopamā meža strazdu suga arī dzied pastāvīgi un skaļi, visvairāk agros rītos un pievakarē, bet mājas strazdi vispār ir vieni no meistarīgākajiem dziedoņiem. Visur vītero arī žubītes – ap šo laiku Latvijā to ir trīs reizes vairāk nekā cilvēku. Sila cīruļa dziesma parasti dzirdama naktīs un agros rītos, un pavisam noteikti tā ir viena no skaistākajām Latvijas putnu dziesmām. Laimīgs tas, kurš spēj šīs balsis atšķirt!