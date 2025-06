Mūziķe Igeta Ozoliņa novēl katram atrast savu Jāņu dziesmu: "Dainu skapi var atvērt telefonā"

Igeta uzskata, ka Jāņos pats svarīgākais ir būt dabā, sajust saikni ar to. Daudzus gadus viņai ir bijuši brīnišķīgi Jāņi kopā ar psihodrāmas skolotājiem. “Darījām to, kas jādara – visu nakti dziedājām un uzturējām ugunskuru. Ja kādu brīdi uznāca miegs, tad svarīgi bija šo sajūtu pārvarēt, un pēc tam radās liela varēšana.” Viņa ir pārliecināta – Jāņos ir jālīksmo, jo tad ir pats dabas pilnbrieds, kad var saņemtu enerģiju no visa plaukstošā, ziedošā.