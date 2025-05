Katrs piektais pāris Latvijā izvēlas laulības līgumu – vai tas stiprina vai apdraud attiecības?

Biežākais līguma veids Latvijā ir visas mantas šķirtība – katrs laulātais saglabā gan savu sākotnējo, gan vēlāk iegūto mantu, kā arī tiesības ar to patstāvīgi rīkoties. Tas ļauj izvairīties no iespējamiem riskiem, piemēram, ja viens no laulātajiem nonāk parādos vai uzņēmējdarbības problēmās. Savukārt mantas kopības gadījumā visa laulības laikā iegūtā manta tiek uzskatīta par kopīgu.