Laura Roze no Rozes ciema sajūt sevi caur augiem, smaržām un māca to arī citiem

Laura uzskata, ka katra sieviete var sajust, kādu tieši kosmētiku viņai vajag, tikai jāsāk sevī ieklausīties: “Es arī vadu dabīgās kosmētikas meistarklases. Var iemācīties darināt ļoti nopietnas, īstas smaržas, un katra sieviete tieši tās, kuras atbilst pašas gaumei. Tas ir intīms, īpašs process.” No kādiem augiem top dabīgā kosmētika? “No visdažādākajiem, bet man ļoti patīk rozes. Es no rozēm varu pagatavot eļļu kā izvilkumu no ziedlapiņām, bet tā ir ļoti cimperlīga puķe. Smaržu būšana nav vienkārša. No jebkura auga var pagatavot ekstraktu, bet gluži tā nesmaržos. Toties tam būs aktīvās vielas, kuras ir labas ādai. Enerģētiski jau strādā ne tikai smarža, bet ļoti daudzas lietas, kuras augs satur. Esmu apkopojusi nelielu bukletu par augu sastāvdaļām, un tā nedaudz ir bioķīmija. Tur uzskaitītas dažādas augos sastopamās vielas, kuras ir interesantas tieši ādas kopšanai,” skaidro Laura.