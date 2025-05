"Pēc trešā bērna piedzimšanas man atvērās čakras" - ugunīgā Ilze Zariņa dejo dzīvi ar pilnu jaudu

Nē. Kā jau teicu, esmu pašpietiekama. Brīžos, kad ir ļoti grūti, man palīdz astroloģija. Tā māca, ka katra cilvēka dzīve ir cikliska un pēc labā posma nāk sliktais. Ja tu to zini, tad vari šos posmus atpazīt un sevi mierināt – Ilze, saņemies un nogaidi! Tev ir vienkārši jāiztur… Visas tās zināšanas, pēc kurām esmu tiekusies, man ir ļoti palīdzējušas smagos brīžos, un tādu ir bijis daudz. Rudenī, kad man bija grūts posms, ļoti palīdzēja ciguns un taiči. Mani tas vienmēr bija interesējis, bet nekad nebija laika izzināt. Un pēkšņi bija laiks un arī nepieciešamība. Palīdz arī joga – hatha, kundalini, elpošanas vingrinājumi. Astroloģija un Taro māksla – lietas, kas aptver un atver apziņu. Ja ir mentāla krīze, noteikti jādzied, arī jādejo un jāklausās mūzika. Arī sarunas ar tuviem cilvēkiem nāk par labu. Un diēta! Fantastiska metode ir badošanās, bet tā ir smalka padarīšana, tāpēc nepieciešama ārsta uzraudzība. Pilnīgi visu no uzskaitītā esmu izmēģinājusi pati. Man ļoti palīdz arī dārzs – kopju to, skatos, kā tas zied, un gūstu milzīgu gandarījumu. Paglaudu savus kaķus, dažreiz uz viņiem pabaros. Man ir atkarība no dejošanas, no fiziskas slodzes – ja ilgi neesmu dejojusi, ir slikts garastāvoklis.