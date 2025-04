Sarīkoju mātei smalku 70. dzimšanas dienas balli, bet pretī saņēmu dzēlīgu īsziņu

Vispirms ir svarīgi saprast, ka cerības uz atzinību no cilvēka, kurš nav spējīgs to sniegt, ir slazds. Nevajadzētu gaidīt, ka viņi pēkšņi sāks izrādīt mīlestību vai labvēlību, ja tas nav noticis līdz šim. Ja cilvēks nav spējis sniegt to, ko tu vēlies, viņš, visticamāk, to nedarīs arī nākotnē. Samazini savas gaidas, neceri neko vairāk par viņu ierasto uzvedību un saglabā neitrālu attieksmi. Tas palīdzēs izvairīties no biežas vilšanās.