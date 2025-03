Kāpēc bērns atsakās kakāt podiņā: vecāku kļūdas un risinājumi

Bērnu gastroenteroloģe Jeļena Višņevska portālam mammamunetiem.lv skaidro, ka tas ir normāli un šis process var prasīt laiku. "Tas ir treniņš! Tas, cik veiksmīgi bērns iemācās iet uz podiņa, ir atkarīgs no vecuma, kurā to sāk mācīt, un no tā, vai iepriekš nav bijis kāds stress," saka ārste. Viņa uzsver, ka mūsdienās vairs nepastāv stingra robeža, no kura vecuma bērnam noteikti būtu jāsāk lietot podiņu.