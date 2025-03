Astrīda Millere: “No aukstā ūdens izkāpju ārā pilnīgi laimīga un relaksēta”

“Darba specifika neļauj man regulāri apmeklēt jogas nodarbības vai skriet garus gabalus – man viss ir jādara ātri. Aukstā pelde ir iespēja vienā mirklī restartēties un atgūt līdzsvaru. Tajā brīdī nekas cits neeksistē, tikai aukstums un elpa.” Lai gan daudz tiek runāts par to, ka aukstā ūdenī mazinās kortizola – stresa hormona – līmenis, Astrīda uz to raugās no savas perspektīvas. “Es ikdienā īpaši nestresoju, bet ir brīži, kad jūtu, ka prātam vajag atsvaidzinājumu. Tad zinu – jā, šodien gribu uz upi! Pirms apzināti esmu pieņēmusi lēmumu, jau velku peldkostīmu un dodos ceļā,” viņa smejas. Viss notiek pēc sajūtām – ja ķermenis saka nē, tad piespiest sevi viņa nevēlas. “Ja eju uz upi mazliet negribīgi, tad tas mazais kortizola daudzums, kas man ir, paliek turpat ūdenī. Es izkāpju ārā pilnīgi laimīga, relaksēta un tāda, ka vispār neko negribas darīt – ne strādāt, ne skriet apkārt,” Astrīda smejas.