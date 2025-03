Eiropas cilvēki dzīvo arvien mazāk: nosaukti trīs galvenie iemesli

No 1990. līdz 2011. gadam mirstības samazināšanās no sirds un asinsvadu slimībām pastāvīgi palielināja vidējo dzīves ilgumu Eiropā. Tomēr pētījums liecina, ka laikā no 2011. līdz 2019. gadam progress ir nobremzējies, jo galvenie riska faktori, piemēram, aptaukošanās, hipertonija un augsts holesterīna līmenis, ir vai nu pieauguši, vai pārstājuši uzlaboties gandrīz visās Eiropas valstīs.