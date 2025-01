Kā kļūt lēnākam ātrā pasaulē: pieci vienkārši padomi apzinātākai dzīvei

Šī nepārtrauktā plūsma ir kā vilnis, kas apreibina, piepilda ar troksni un traucē dzirdēt to, kas patiešām svarīgs, – mūsu pašu iekšējo balsi. Mēs kļūstam trausli kā smiltis, ko okeāns pārnes no vietas uz vietu, bez saknēm, bez patiesas piesaistes. Mēs vairs neatšķiram to, kas vērtīgs, no tā, kas ir tikai virspusējs troksnis.