Ilze Dobele atceras, kā kronēta par Latvijas Lūciju: "Man uzticēja atbildību tumšajā laikā domāt par gaismu"

Kādreiz par Pētera Kļavas vārdiem dzīvot šeit un tagad domāju gandrīz vai kā par veiklu vārdu virknējums, jo tos līdz galam nepratu izjust. Varbūt citā dzīves posmā tam nepiešķīru tādu nozīmi. Lieliski, visaptveroši un cilvēciski dziļi bija arī Jura Rubeņa pārspriedumi par šo tēmu, arhibīskapa Jāņa Vanaga uzrunas 18. novembrī, kur tā ieskanējās. Bet ko tad īsti nozīmē tas šeit un tagad? Katrs droši vien to saprot mazliet atšķirīgi, bet es vienā brīdī sev atradu, ka tas ir katru mirkli dzīvot pieņemošāk – paļāvībā un ar pateicību. Bet kā to izdarīt? Jāmācās atkal un atkal novērtēt to, kas dots. Arī tagad šie var šķist tikai vārdi, bet atceros, ka es to netieši sajutu jau ģimenē bērnībā – omītē, vecāmātē, vecākos. Viņi tiešām to prata, it kā kompensējot zaudēto, atņemto. Tas veido kaut ko pamatīgāku par tādu kā aklu pakļaušanos notikumu gaitai. Dažādas atblāzmas par vairākiem kopīgi piedzīvotiem un pārdzīvotiem notikumiem ir dziļi iegūlušas arī manī. Daudz ko katrs bija pārdzīvojis, tomēr arī ticis galā ar daļu no šīm grūtībām. Tikai jāatzīst, ka tas nav ne viegli, ne vienkārši un ne ātri.